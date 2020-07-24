В брошах Набиуллиной увидели тайный смысл

Москва, 24 июля. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина надела две броши на пресс-конференцию, в ходе которой сообщила о снижении регулятором ключевой ставки. Журналисты тут же увидели в украшениях тайный смысл.

Набиуллина выбрала для выступления броши в виде латинской буквы V и золотой подковы. Представители СМИ стали обсуждать такое решение, а затем поинтересовались у главы Банка России, что значит сочетание украшений, но она решила сохранить интригу.

«Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии», — сказала Набиуллина.

KP.Ru представила свои версии. Согласно первой из них, V значит восстановление. Якобы Набиуллина хотела показать, что экономика России быстро и легко выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. А золотая подкова в этом случае — на удачу.

Согласно другой версии, глава Центробанка хотела продемонстрировать победу над коронавирусом и связанными с ними кризисными явлениями. Регулятор применял активные меры поддержки и работал в паре с правительством, поэтому серьезных последствий удалось избежать.

В соответствии с третьей версией, V значит движение вниз. С марта ЦБ постепенно снижает ключевую ставку. А Набиуллина, по предположениям экономистов, дала понять, что такой традиционный способ помощи экономике в кризис будет применяться и дальше. Подкова же нужна для того, чтобы сценарий сбылся.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей эксперты оценили решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до нового исторического минимума. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что в долгосрочной перспективе такой шаг положительно скажется на стимулировании спроса в России и развитии среднего и малого бизнеса.