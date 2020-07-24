Кормухин предложил россиянам, чем ответить на намаз в Святой Софии

Санкт-Петербург, 24 июля. Лидер православной общественной организации «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает, что в ответ на изменение статуса музея византийского православного собора Святой Софии на мечеть христиане России должны ответить бойкотом на посещение Турции в туристических целях.

«Мы призываем россиян к бойкоту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогану, обрубив возможности, которые имеет или хочет получить от Российской Федерации», — заявил Кормухин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».

По словам лидера движения «Сорок Сороков», это будет весьма действенным способом охладить агрессивный пыл президента Турции, поскольку потеря российских туристов для экономики его страны является весьма существенным уроном.

«После того как турки сбили наш штурмовик Су-25 в Сирии, подобный бойкот уже осуществлялся. Большое количество людей искренне отказались посещать Турцию и не посещают ее по сей день. В конце концов у нас есть Крым и черноморское побережье Кавказа, люди имеют альтернативу для отдыха», — отметил Кормухин.

По его мнению, это то немногое, что в существующих условиях мы можем сделать.

«Раньше Россия была русской православной страной, которая на протяжении веков объединяла многонациональный и многоконфессиональный народ, мы жили в мире и дружбе и защищали одно государство. Именно эта цивилизационная модель давала России возможность быть субъектом в мировой политики. Для того, чтобы такому великому государству, как Россия, быть актором мировой политики, чтобы к его мнению прислушивались, нужно быть представителем той самой отдельной цивилизации, о которой говорит президент РФ Владимир Путин», — считает лидер православного движения, которое пикетирует турецкое посольство в Москве, выражая таким образом свой протест действий президента Турции, провоцирующих религиозный конфликт.

Вместе с тем православный активист понимает побудительные мотивы действий турецкого президента, стремящегося защититься от интриг англосаксонских стран, стремящихся, по его мнению, лишить Турцию независимости и включить ее в некую ближневосточную агломерацию.

«Переделка музея в мечеть не идет ни в какое сравнение с «ахильским проектом» англосаксов, против которого и защищается Эрдоган», — уверен Кормухин.

Именно этим, считает лидер «Сорока Сороков», объясняется жесткая реакция Госдеп США и американского президента Дональда Трампа на изменение статуса собора.

Как православный христианин, Кормухин не видит повода для более жестких реакций со стороны России.