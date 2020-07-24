Как турецкие томаты стали частью военной агрессии Эрдогана

Покупатели турецких овощей косвенно спонсируют агрессивную политику Анкары, в то время, как российские сельскохозяйственные производители оказались на пороге кризиса из-за наводнения рынка РФ дешевой и некачественной продукцией из Турции.

Расходы на агрессию растут

Нынешние власти Турции не стесняются вести агрессивную внешнеполитическую риторику, военным путем вмешиваясь в дела других стран. Примером этого стали Сирия и Ливия, где турецкая интервенция привела к эскалации кризисов. На действия подобного характера нужны внушительные суммы, которые для турецкого бюджета являются крайне ощутимыми, особенно в условиях пандемии и нарастающей международной изоляции. Одной из главных статей доходов государства, помимо продажи различных вооружений, является сельское хозяйство. Очевидно, что часть поступлений в бюджет с этой сферы направляется на военные нужды страны, а значит, и на продолжение вмешательства в дела других суверенных государств. Именно поэтому, приобретя продукцию турецкого производства, можно невольно стать финансовым гарантом продолжения агрессии Анкары.

Нет сомнений, что Эрдоган не собирается отказываться от агрессивного внешнеполитического курса страны, ведь военные расходы в 2020 году снова возросли. Проект госбюджета Турции в этом году предусматривает их увеличение на $5 млрд. Таким образом, в течение 2020 года на финансирование всех структур, связанных с обороной и безопасностью, планируется направить $23,9 млрд. Также на 3–4% поднялись расходы на силовиков.

Турецкие томаты вытесняют с рынка отечественные

Турция находится в рядах мировых лидеров по выращиванию овощей и фруктов — пятая и девятая позиции соответственно. В аграрном секторе задействовано порядка 60% населения. Страна в полном объеме обеспечивает жителей государства собственными продуктами питания, а также поставляет их на экспорт.

По итогам 2019 года объем экспортируемой продукции сельского хозяйства составил $15,2 млрд. Основным преимуществом турецких овощей и фруктов на рынке стала их сравнительно небольшая цена, что наносит серьезный удар по отечественным аграриям. Чтобы разобраться в ситуации, следует рассмотреть наглядный пример: Турция занимает второе место по объему экспорта томатов в Россию (первое место занимает Азербайджан). Турецкие томаты на 87% дешевле российских. Такой большой разброс в ценах подрывает экономику отечественных тепличных комплексов, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. За последние два года квота на импорт томатов из Турции возросла до 200 тысяч тонн, сейчас она практически выработана.

Россия не нуждается в турецких помидорах

Нельзя не сказать и о сомнительном качестве турецких овощей и фруктов — Россельхознадзор регулярно не пускает в страну десятки тонн продукции из Турции. Во многих партиях были обнаружены насекомые, представляющие опасность для окружающей среды, а также многократное превышение допустимого уровня пестицидов. Качественная российская сельхозпродукция вытесняется с рынка некачественной турецкой. Отечественные специалисты не раз подчеркивали, что в возврате в Турцию овощей не стоит искать злого умысла — продукция, которая поступает в Россию, должна соответствовать всем российским фитосанитарным требованиям. Когда фиксируется нарушение этих требований, продукция не пускается в страну.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркнул, что турецкие помидоры не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. Он также добавил, что РФ в принципе не нуждается в томатах турецкого производства.