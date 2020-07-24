Тарасов ответил на обвинение в пьяном дебоше на борту самолета

Москва, 24 июля. Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в пьяном дебоше, которые ранее были озвучены пассажиром самолета в социальной сети Instagram.

Спортсмен выложил в Интернет видеозапись, на которой заявил, что все нападки со стороны молодого человека, летевшего с ним в одном самолете, не имеют никаких оснований, а обвинения являются ложью.

Ранее один из пользователей сети Интернет опубликовал в социальной сети Instagram пост, в котором сообщил, что полузащитник «Рубина» устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего рейсом Казань—Москва. Молодой человек утверждал, что российский футболист, находившийся на борту самолета со своим коллегой Николаем Поярковым, распивал алкогольные напитки, громко разговаривал и орал на весь самолет.

«В самом хвосте человек пять-шесть орали весь полет. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилете. Приземлились, слышу, кто-то из них орет на другого пассажира, чтобы не снимал видео. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну что, поздравляю с окончанием сезона», – отметил мужчина в Instagram.

Футболист отреагировал на разгорающийся скандал из-за пьяного дебоша с его участием, поспешив заметить, что не имеет отношения к происшествию, которое якобы произошло на борту. Футболист также ответил на обвинения другого пассажира, заявив, что его заявление является ложью и не имеет ничего общего с реальной картиной произошедшего.

«Ребята, ничего подобного не было, это полная ложь. Все знают правила: если бы я дебоширил в самолете или был в неадекватном состоянии, меня бы сразу высадили или бы передали полиции. Не верьте слухам! Говорят, что есть какое-то видео, доказывающее мою вину? Пусть мне его покажут! Да, меня хотел снять один человек при посадке, но я сделал ему замечание спокойно, без мата. А после этого раздули скандал. Всем мир!» — поспешил оправдаться Тарасов.

Ранее российский футболист Александр Кокорин прокомментировал слухи о своем возможном переходе в футбольный клуб «Спартак». На данный момент, нападающий выступает на правах аренды за «Сочи».