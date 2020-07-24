Москалькова призвала народы Армении и Азербайджана решать споры по-другому

Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обеспокоена беспорядками, которые вспыхивают между представителями азербайджанского и армянского народов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Обмудсмен призвала участников этнического конфликта решать споры «в рамках имеющихся правовых механизмов».

«Разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности является недопустимым в любом цивилизованном обществе, подрывает основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и может привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям», — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что готова взаимодействовать с коллегами — уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики Алиевой и защитником прав человека Республики Армения Татояном, чтобы защищать права и свободы их соотечественников.

Напомним, накануне в Москве десятки азербайджанцев и армян устроили массовую драку возле метро «Братиславская», в конфликте участвовали от 40 до 50 человек. Этой же ночью неизвестные разгромили азербайджанский ресторан «1001 ночь» на Братиславской улице. Полиция отчиталась о задержании 25 человек после массовой драки и возбуждении уголовных дел.

Также сегодня вечером в Саларьево разгромили кафе «Армянский дом». Около 20 человек подъехали к кафе и совершили нападение. Кроме того, был избит администратор заведения, сейчас его везут в больницу.