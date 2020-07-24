Собчак подарила Богомолову на день рождения короткометражный фильм о нем

Москва, 24 июля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак подарила на день рождения своему супругу режиссеру Константину Богомолову короткометражный фильм. При этом она презентовала его на крыше дома, где родился виновник торжества, в компании близких.

Драматическую ленту «Метод Богомолова» продолжительностью 27 минут Собчак представляла с волнением. Она встала перед гостями и попросила не судить ее первый режиссерский труд строго. Вместе с тем во время своей речи известная колкими высказываниями телеведущая дважды подшутила над мужем.

«Не судите строго. Сразу скажу: как и все творчество Константина, это не комедийная лента, а драматическая. Будет полна, может быть, каких-то внутренних шуток, понятных одному Константину. Как, собственно, и его спектакли. Сразу хочу предупредить, что фильм для первой работы молодого режиссера может быть длинный (он идет 27 минут). Но, с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, сможете и потерпеть», — сказала она.

Фильм или его фрагменты ни Собчак, ни Богомолов не опубликовали. Их также не выкладывали в своих аккаунтах гости вечеринки. Однако они прокомментировали сюрприз журналистки.

«Моя любимая! Спасибо тебе за этот день и за невероятный подарок!» — написал Богомолов в Instagram. «Невероятный сюрприз. Привезти Константина в дом, в котором он родился, и показать кино о нем на крыше… Ксения, ты умеешь любить», — восхитилась певица Глюкоза.

На 45-летие супруга Собчак также исполнила песню, пишет портал «Дни.ру». В Stories она выложила видео, на котором сидя в машине исполнила всем известную композицию «С днем рождения».