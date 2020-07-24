Девушка-блогер обвинила Гошу Куценко в домогательствах

Москва, 24 июля. Блогер обвинила популярного актера театра и кино Гошу Куценко в домогательствах. О непристойном поведении артиста она рассказала на видео.

Блогер с ником aliin.b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых откровенно рассказала о предложениях 53-летнего актера. По ее словам, звезда фильма «Мама, не горюй» звал ее в отель «на полчасика». Такой поворот событий девушку немного смутил, и она отказала именитому артисту.

Однако Куценко сдаваться не собирался, он попытался заманить блогера другими способами, отправляя ей сообщения на протяжении нескольких часов.

«Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается — для него это палево. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы», — сказала блогер.

По словам девушки, она решила рассказать о произошедшем с ней, попросив разрешение у самого Куценко. Блогер пообещала, что осуждать в публичном поле артиста не будут, но слово свое все же не сдержала. Сам Куценко пока не отреагировал на скандал.

Гоша Куценко женат на модели Ирине Скриниченко, пара воспитывает двух дочерей. У артиста также есть дочь от актрисы Марии Порошиной.