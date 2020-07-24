Воробьев призвал «Химки» бороться за победу над «Зенитом» в финале Кубка России

Москва, 24 июля.Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к подмосковной команде «Химки» со словами поддержки перед игрой против петербургского «Зенита» в финале Кубка России.

Футболисты встретятся на поле в Екатеринбурге в субботу, 25 июля.

«Сегодня хочу к вам обратиться, поддержать. Такое знаковое событие — для абсолютного большинства профессионалов и экспертов неожиданное. Неожиданное, потому что никто не думал, что такая дерзкая, талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, ребята», — цитирует «360» слова главы региона.

По мнению Воробьева, подмосковным спортсменам точно не стоит переживать по поводу этой игры. Им нужно собраться и биться за победу, как это делала команда сборной России на чемпионате мира по футболу. Губернатор напомнил, что тогда никто не рассчитывал, что команда пробьется в четвертьфинал.

«Мало кто из букмекеров и больших специалистов возлагал надежды на команду, но через физику, через работу, через самоотдачу сборная России порадовала всех нас. Я очень хочу, чтобы вы были похожи на тех, кто бился тогда», — поделился он.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, в свою очередь, пообещал, что в сторону игроков ни у кого не возникнет никаких упреков, и поблагодарил Воробьева за поддержку. Он также заявил, что спортсмены намерены «биться и сражаться», чтобы привезти кубок в Подмосковье.

«Химки» попали в финал Кубка России первыми, одержав победу над «Уралом» с уверенным счетом 3:1.