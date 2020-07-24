Марков назвал последствия игнорирования Украиной ультиматума ЛНР и ДНР

Москва, 24 июля. Депутат Госдумы, политолог Сергей Марков высказался о местных выборах, которые должны состояться на Украине в октябре 2020 года. На своей странице в социальной сети Facebook Марков заметил, что постановление об избирательном процессе, которое было принято Верховной Радой, грозит для Киева серьезными последствиями в ситуации с Донбассом.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады согласовали документ, который регламентирует проведение местных выборов на Украине. Согласно постановлению, избирательный процесс будет проведен в украинских областях и населенных пунктах, за исключением Донецкой и Луганской народных республик. Законопроект фактически запрещает проведение выборов на территории Донбасса.

Марков напомнил, что 21 июля состоялась очередная онлайн конференция Минской переговорной группы, на которой представители ДНР и ЛНР потребовали от Киева отменить действие постановления о местных выборах, заметив, что этот документ перечеркивает Минские соглашения.

По словам политолога, игнорирование подобного ультиматума ЛДНР грозит Украине серьезными последствиями. Киев, приняв документ, регламентирующий проведение местных выборов, фактически отказался выполнять пункты Минских соглашений. Марков напомнил, что ранее Владимир Зеленский, вступив в должность президента Украины, много раз клялся, что Киев обязуется следовать всем условиям «Минска», но нарушил свои обещания.

«Все, теперь никаких переговоров с Путиным у Зеленского не будет, как раньше они были заблокированы для Порошенко. Так будет, пока Зеленский не выполнит ультиматум ДНР и ЛНР и не вернется к Минским соглашениям», – заявил Марков.

Кроме того, политолог подчеркнул, что если Киев не исправит ситуацию и не продолжит выполнять пункты Минских соглашений, то Владимир Зеленский может забыть о втором президентском сроке.

«Но если Зеленский будет становиться Порошенко-2, то впереди у него катастрофа. Возможно, провал Зеленского будет как раз на местных выборах 25 октября. Людям на Украине не нужен президент, который не идет к миру на Донбассе», – резюмировал Марков.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о проведении местных выборов в стране, то это станет официальным оформлением выхода Киева из Минских соглашений.