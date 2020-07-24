СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

Москва, 24 июля. База данных клиентов «Альфа-банка» и других кредитных организаций выставлена на продажу в Сети, об этом сообщили «Известия».

В распоряжении издания оказался скриншот с личными данными 64 пользователей банка, включая ФИО, город проживания, номер телефона, баланс счета и дата обновления документа.

В «Альфа-банке» сообщили, что осведомлены об утечке и проводят проверку. В банке отметили, что утечка произошла не из внутренних банковских систем.

Кроме того, в Сети появились предложения о покупке данных клиентов и других банков ― ВТБ, МКБ, «Газпромбанка» и «Промсвязьбанка».

Ранее клиент «Альфа-банка» пожаловался, что организация активировала погашенный им кредит. Просроченный долг по двум кредитам банк погасил за счет списания денег с клиентского третьего кредитного счета, где задолженности не было. При этом, согласно тексту поста в соцсети, согласия клиента на совершение этих операций банк не получал, условия нового кредита не обсуждал, а проценты по нему оказались много выше современных.