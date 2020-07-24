Правительство России готовится навсегда решить проблему обеспечения Крыма водой

Москва, 24 июля. Правительство России готовится принять активные меры, чтобы раз и навсегда решить проблему обеспечения Крыма водой. Речь идет о комплексных мероприятиях, которые сведут на нет зависимость полуострова от Северо-Крымского канала.

Еще в 2014 году Киев принял решение о перекрытии Северо-Крымского канала, который обеспечивал около 85% потребностей Крыма в воде для питьевых и хозяйственных нужд. Организовав подобную водную блокаду, Украина просчиталась — Россия смогла быстро и эффективно решить данную проблему, организовав водоснабжение из артезианских скважин и горных рек.

Сейчас же правительство России планирует выделить дополнительные средства, чтобы окончательно устранить зависимость полуострова от Северо-Крымского канала. Проблему водоснабжения Крыма хотят признать чрезвычайной ситуацией, на решение которой будет отведено 159 миллионов рублей из резервного фонда. По информации из проекта постановления правительства РФ, которое было подготовлено по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина, денежные средства будут потрачены на специальный проработанный комплекс мер по реконструкции и ремонту систем, обеспечивающих водную независимость российского региона.

Прежде всего планируется провести ремонт Межгорного гидроузла, а также водопровода, который идет от него до специальной насосной станции. Кроме того, будет организована работа по реконструкции и замене некоторых участков труб в Симферополе. Уделят внимание и Севастопольской водопроводной сети, которая тоже нуждается в плановых работах.

Ранее бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко рассказал об акции протеста, которая прошла на дамбе Северо-Крымского канала. Участники митинга организовали автомобильный пробег по Украине, требуя от киевских властей продолжать водную блокаду полуострова. По словам Журавко, подобные провокации показывают истинное отношение Украины к полуострову.