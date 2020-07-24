Миро оценила, как Сябитова во второй раз «сбагрила» дочь замуж

Москва, 24 июля. Блогер Лена Миро оценила новое замужество дочери главной свахи России Розы Сябитовой. Она напомнила, как когда-то эксперт в отношениях планировала выдать наследницу один раз за успешного мужчину, а в итоге с трудом «сбагрила девку» после развода самому обычному жениху.

«Главная сваха страны наконец-то сбагрила девку — 28-летняя мини-женщина нашла свое счастье. Ну, как — счастье? Сами посмотрите и оцените: Роза планировала выдать дочь девственницей за богатого такого татарина, чтобы та стала счастливой, сидя жопой на полной чашке с достатком. Глядя на фотографии молодоженов, я понимаю: что-то пошло не так», — написала блогер в своем монологе под названием «Ну хоть кто-то взял».

Миро отмечает, что этот брак совершенно не оправдал ожиданий известной свахи, поскольку невеста «давно не невинна», а муж — «не татарин и явно не олигарх». Несмотря на это она уверяет, что готова поддержать любой выбор дочери, но с оговоркой. Сябитова считает, что семью молодые создают не только для себя, поэтому важно, чтобы она тоже могла выстроить отношения со второй половиной.

Говоря об этом блогер вспоминает, что чересчур активное участие профессиональной свахи в жизни молодых уже развалило первый брак девушки.

«Ну, действительно, лучше, Роз, не мешай им. А то, вон, предыдущий брак твоей доченьки продержался 2 месяца. Тоже все ходила вокруг, сыпала из себя советы, от этого, как мне кажется, муженек и сбежал», — предположила она.

Блогер призналась, что обожает профессионалов в любой сфере, но не любит тех, кто лишь называет себя экспертом, в частности, свахой. По ее словам, неспособность Сябитовой, которая мнит себя лучшей сводницей страны, найти достойного супруга для родной дочери говорит о ее крайней профнепригодности.

«Роза, поздравляю, ты снова обосралась!» — резюмировала Миро.

Наследница Сябитовой Ксения вышла замуж за своего возлюбленного Максима Шевченко и взяла его фамилию. Пара расписалась в Грибоедовском загсе Москвы, пишет портал «Дни.ру». Сябитова опубликовала серию снимков молодых на своей странице в Instagram.