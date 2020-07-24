Политолог объяснил, зачем США пытаются сделать из России «антикитайский таран»

Политическое руководство РФ не будет занимать чью-либо сторону в противостоянии США и КНР, сообщил ФАН политический аналитик Роман Романов. Таким образом он подтвердил заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, утверждающей, что «попытки США столкнуть Россию и Китай не увенчаются успехом».

«Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, я могу вас заверить, у них не получится», — сказала Захарова, открывая российско-китайские межмидовские консультации.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вместе с США Россия может выступить против политики Китая на мировой арене.

«Мы находимся перед общими вызовами. Последние заявления, которые мы слышим из западных столиц, совершенно неуместны, они идут вразрез международному праву, и, если говорить не только о праве, а о международных отношениях, которые подразумевают и дипломатию, и контакты, — они полностью идут вразрез и этому фактору тоже», — добавила Захарова.

В свою очередь, политический аналитик интернет-издания Politrussia Романов Роман в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что только с 2016 года Соединенные Штаты Америки поняли, что именно Китай, а не Россия является их основным соперником с точки зрения экономики, военно-промышленной мощи.

«Важно понимать, что КНР с 90-х удалось совершить громаднейший рывок. Из страны третьего мира они превратились, наверное, в ведущее государство с точки зрения экономики, и американцы прекрасно понимают, что упустили тот момент, когда они могли бы самостоятельно придавить Китай. Именно поэтому им нужна большая коалиция. Существует мнение, что все последние санкции, все попытки давить на Россию, на ЕС и другие государства — это часть большой стратегии, которая называется «Большая сделка». Ее суть заключается в том, чтобы привести мир к такой ситуации, когда нужно будет с точки зрения союза или отношений выбирать одну из сторон — либо Китайская Народная Республика, либо Соединенные Штаты Америки. И в этом плане, естественно, США пытаются такую сделку предложить России», — поясняет эксперт.

Другими словами, на Россию намеренно долгое время накладывали санкции, пытаясь ограничить в политическом и экономическом плане, чтобы в дальнейшем предложить снять все ограничения и пообещать возвращение в страну инвестиций ради противостояния с Китайской Народной Республикой.

«Логика США в таком подходе проста: они всегда классически предпочитают военные и политические конфликты решать чужими руками, они не любят и не умеют сами воевать и вести нормальную дипломатическую политику. Именно поэтому Вашингтону нужны союзники, готовые стать оружием в его руках. В данном случае они хотят превратить Россию в тот самый таран, которым можно взломать ворота в Китай. Мы же и в географическом плане рядом находимся, и в политическом плане ближе к Европе и США, чем к Китаю. Но российское политическое руководство куда более дальновидно и в данном конфликте не будет занимать чью-то сторону, неважно, Китая или США. Мы должны, как мудрая обезьяна, забраться на высокий холм и оттуда смотреть, как между собой сражаются тигр и дракон. А уже потом, когда война закончится, спуститься и самостоятельно стать победителем. Но реальность такова — США сегодня сами не могут решить китайскую проблему и им нужны союзники», — заключил Роман Романов.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее сообщил, что попытки команды Дональда Трампа добиться лидерства в президентской гонке за счет противостояния с Китаем угрожают международной безопасности.