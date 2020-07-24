Туроператоры РФ открыли бронирование туров в Турцию

Москва, 24 июля. Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование», — рассказали в АТОР.

В организации отметили, что в первых числах августа туры включают стыковку в Стамбуле, а с 10 августа россияне смогут попасть на курорты прямыми рейсами.

Ранее в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске рейсов с 1 августа. Улететь за рубеж можно будет из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что речь идет только о трех иностранных государствах — Великобритания, Турция и Танзания. С 10 августа возобновляется авиасообщение с турецкими Анталией, Бодрумом и Даламаном. Голикова объяснила, что восстановление авиационного сообщения стало возможным из-за снижения темпов прироста коронавируса в России.

Кроме того, правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоров обязали вернуть деньги за несостоявшуюся из-за пандемии поездку или организовать новую до конца 2021 года. Особый порядок будет действовать до конца следующего года.