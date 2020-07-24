Захарова заявила, что США не удастся публично столкнуть Россию и Китай

Москва, 24 июля. Россия и Китай стали главными мишенями провокаций США в медийном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства отметила, что Вашингтон пошел в своих заявлениях еще дальше. Нападки США переросли агрессивную риторику, подкрепленную агрессивными действиями.

«Теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, могу вас заверить, у них не получится», — добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что приоритетом РФ в отношениях с Китаем является укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия. Выбранный курс носит устойчивый и долгосрочный характер и отвечает интересам обеих стран для обеспечения добрососедства и развития.

Кроме того, Захарова отметила, что США сознательно подпитывают антироссийские публикации в ряде африканских СМИ, пытаясь создать выгодный для себя образ России в Африке. В МИД РФ считают, что таким образом США продвигают свои неоколониальные планы, которые ведут к дальнейшему укреплению неравноправия в отношениях между суверенными государствами.