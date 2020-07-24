Новая система налогового вычета финансово поддержит граждан

23 июля Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк РФ письмо с предложениями ввести новый пенсионный налоговый вычет с лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Фонды полагают, что благодаря этому россияне смогут ежегодно возвращать до 52 тыс. руб. с добровольных взносов. Также организации готовы ввести фиксированные «пенсионные субсидии», которые затронут малоимущих, домохозяек и самозанятых при выборе индивидуального пенсионного плана по развитию рынка НПО.

Рассматривая предложение по увеличению размера социального вычета по НДФЛ на добровольное пенсионное страхование, мы исходим из того, что на популярность использования инструмента пенсионного накопления влияет популярность НПФ.

Многие придерживаются пассивной позиции в сфере управления своими пенсионными накоплениями. Это обусловлено как финансовыми возможностями граждан, так и невысоким уровнем финансовой грамотности большого слоя населения. И поэтому простое увеличение налоговых вычетов не окажет большого влияния на развитие рынка негосударственного пенсионного накопления. В большей степени, конечно, граждан будут привлекать программы субсидирования накопления.

Что касается непосредственно вычетов по НДФЛ, то размер вычета следовало бы увеличить вне зависимости от необходимости развития рынка пенсионного страхования. Достаточно остро стоит вопрос отсутствия адекватной индексации вычетов по НДФЛ по всем направлениям. На сегодняшний день очень большое количество вычетов носит декларационный характер. Это связано с тем, что с момента установления их размера инфляционные процессы фактически их обесценили.

Резюмируя, можно сказать следующее: вычеты повышать надо, общественный запрос на это давно сформировался, и их увеличение,безусловно, окажет реальную финансовую поддержку гражданам в виде потенциальной экономии на НДФЛ. Однако само увеличение вычетов нельзя рассматривать как действенный инструмент интенсификации развития рынка негосударственных пенсионных накоплений.