Выплаты пенсионерам: августовское повышение, кто имеет право на надбавку 2,8 тысячи рублей

Части российских пенсионеров в августе начнут повышать выплаты. Кроме того, как напомнили в Пенсионном фонде, еще одна категория граждан имеет право на надбавку в размере более 2,8 тысячи рублей. Федеральное агентство новостей собрало информацию о выплатах и изменениях, которые затронут российских пенсионеров в последний месяц лета.

Повышение выплат работающим пенсионерам

Достигшие пенсионного возраста и продолжающие трудиться граждане РФ в августе начнут получать повышенные выплаты. По информации Пенсионного фонда, увеличение выплат затронет тех пенсионеров, кто работал по данным на 2019 год. Корректировка пенсий пройдет в беззаявительном порядке.

Размер надбавки для каждого пенсионера будет индивидуальным — он зависит от заработной платы. При этом в ПФР отметили, что максимальная прибавка к страховой пенсии ограничена тремя пенсионными баллами.

«В денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма составит около 271 рубля», — отметили в Пенсионном фонде.

Рост накопительных пенсий

Повысят в августе и накопительные пенсии. Выплаты увеличат на 9,13% — этот коэффициент был определен, исходя из результатов инвестирования накоплений в 2019 году. Перерасчет выплат коснется 80 тысяч россиян. По данным ПФР, средний размер накопительной пенсии в 2020 году составляет 956 рублей.

Помимо накопительных пенсий, увеличат выплаты и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Размер надбавки составит 7,99%. По информации Пенсионного фонда, такие выплаты получают 32 тысячи россиян.

Кто получит надбавку в 2,8 тысячи рублей

Одна из популярных новостей в СМИ в последние несколько дней — определенной категорий российских пенсионеров полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Как пояснили в Пенсионном фонде, речь идет о гражданах РФ, находящихся на пенсии и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей или студентов-очников.

Эта надбавка начисляется до 18-летия ребенка вне зависимости от факта учебы или иждивения. По достижении ребенком совершеннолетия родители-пенсионеры должны обратиться в ПФР с соответствующим заявлением.

«Родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом, если ребенок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится», — объяснили в отделении ПФР по Чеченской Республике.

В Пенсионном фонде добавили, что повышение выплат с учетом иждивенцев затрагивает страховые пенсии по старости и инвалидности. По данным на 2020 год, доплата составляет 2843 рубля.

«Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением и необходимыми документами», — отметили в отделении ПФР.

При этом сотрудники фонда поясняют, что в случае, если находящийся на иждивении студент был отчислен из учебного заведения, перевелся на вечернюю или заочную формы обучения или призван в армию, выплата надбавки родителям-пенсионерам прекращается.