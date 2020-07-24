Эксперт объяснил, как аферисты выводят деньги через «Сбербанк Онлайн» без защитного кода

Москва, 24 июля. Сетевые мошенники могут увести деньги с карты без пароля, если банк дает возможность перевести отправку уведомлений и 3dsecure-кодов на другие номера. Об этом предупредил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лившиц.

Злоумышленники научились выводить деньги через приложение «Сбербанк Онлайн» в обход защитного кода. Одна женщина столкнулась с тем, что ее картой таким образом оплатили покупки на сумму 51 990 рублей, хотя 3dsecure-код для подтверждения оплаты она не получала. При этом еще до списания женщина обнаружила, что ее сервис взломали, и сообщила об этом в банк, чтобы заблокировать карту, но там произошла путаница, из-за которой аферисты получили свое.

Другой инцидент был у 69-летнего пенсионера, в прошлом программиста. У него мошенники украли 30 тысяч. Они вошли в его приложение с нового номера телефона, добавив его в список для отправки уведомлений об операциях по кредитке и отключив сообщения на номер настоящего хозяина карты.

Комментируя эти случаи, Лишвиц предположил, что в первом хищение произошло из-за нерасторопности сотрудницы Сбербанка. По его словам, если клиент обратился с просьбой заблокировать карту из-за угрозы кражи средств, специалистам это нужно делать молниеносно. Он также отметил, что многие кредитные организации самостоятельно блокируют счета при попытках подозрительных транзакций.

«Такие случаи происходят ежедневно. Объективной статистики нет, а та, что есть, точно кратно хуже. Сами банки эту информацию не сообщают, для них это большие репутационные потери, для стоимости акций тоже. В правоохранительные органы обращается маленький процент людей, потому что понимают, что вероятность успеха близка к нулю», — пояснил он в комментарии «360».

Говоря о подборе срока действия карт и покупке их номеров, эксперт констатировал, что в даркнете найти их мошенникам не составляет проблемы, поскольку утечек таких данных много.