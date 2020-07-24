Чепа: Добровольное вхождение Эстонии в состав СССР зафиксировано де-юре

МИД Эстонии вызвал посла России в этой стране Александра Петрова для «беседы». Поводом стала публикация на сайте российского дипломатического ведомства, приуроченная к 80-летию вступления прибалтийских республик в состав Советского Союза.

По мнению Таллина, информация о добровольном присоединении Эстонии к СССР не соответствует действительности и не идет на пользу двусторонним отношениям наших стран.

«Я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест», — заявил на встрече с журналистами министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как относиться к таким ситуациям? Их следует рассматривать исключительно с точки зрения исторических фактов. А фактом является зафиксированное де-юре добровольное вхождение Эстонии в состав СССР. При этом наверняка были и недовольные, но такие люди есть всегда — в любой стране и при любом режиме. Их наличие не отменяет исторического факта.

Сегодня многие силы на планете пытаются переписывать историю. Причем переписывать так, как на данный момент выгодно играющим на популизме политикам — или целым странам, которые ждут очередного кредита и ради него готовы говорить что угодно о чем угодно.

Считаю, что МИД России должен прореагировать на эту ситуацию и официально ответить на ноту эстонских коллег. Нравится это кому-то или нет, но 80 лет произошло именно то, что произошло. Таковы факты! Таллину следует быть умнее, отвечать за свои действия и помнить, что с историей нельзя обращаться вольно.

Сейчас в межгосударственных взаимоотношениях мы наблюдаем продолжение противостояния, порожденного периодом «холодной войны». Как и тогда, сегодня трудно ждать здравомыслия от спецслужб и политиков, заинтересованных в продвижении идей, которые мало пересекаются с реальностью. Вряд ли стоит надеяться, что кто-то из них поумнеет и начнет ссылаться в своих действиях только на факты…

Но при этом они еще и обвиняют нас! Несколько дней назад мы слышали, как Британия обвинила Россию во вмешательстве в шотландский референдум 2014 года. Но это же просто смешно! Без каких бы то ни было фактов, бездоказательно лондонские политики делают столь серьезные заявления. Очевидно, таким образом они пытаются прикрыть собственные ошибки или бездействие.

Уже сами англичане: простые жители, многие журналисты и даже местные парламентарии — смеются над этим. Однако подобные заявления не прекращаются: пропагандистская машина работает. И будет работать дальше, фактически подменяя собой реальное содержание внешней, да и внутренней политики целых стран и политических блоков.