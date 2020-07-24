Византолог Лидов заявил, что теперь в соборе Святой Софии можно будет только «поглазеть»

Санкт-Петербург, 24 июля. Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле серьезно повлияет на научное изучение памятника мировой культуры. Об этом заявил заведующий отделом Института мировой культуры МГУ, византолог и религиовед, автор концепции иеротопии Алексей Лидов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт признался, что сожалеет о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

«Изменение статуса серьезно повлияет на научное изучение памятника мировой культуры, теперь оно будет существенно затрудненно. Святая София — грандиозный храм, где множество всего. Раньше, посещая храм, я проводил там не менее четырех часов. Теперь, конечно, время на осмотр между богослужениями существенно сократится. Теперь в константинопольской Святой Софии можно будет только поглазеть», — заявил Лидов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».

В то же время историк-византолог считает, что потеря статуса музея не скажется на сохранности мозаик и фресок собора.

«Понятно, что государство обеспечивает лучшую сохранность музеев, но мы никак не сможем повлиять на [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Если мозаики и фрески уничтожат, это будет вопиющим актом вандализма. Посмотрим. Мне бы хотелось увидеть, что происходит с образом Богоматери с младенцем, которая выходит в основное пространство храма. Интересно, как они решили этот вопрос, поскольку это огромная мозаика. Было объявлено, что их будут закрывать занавесками и открывать для гостей, которые будут приходить между богослужениями. Несомненно будут введены другие правила, принцип будет такое же, как и в соседней Голубой мечети», — пояснил эксперт.

По мнению заведующего отделом Института мировой культуры МГУ, поступок президента Турции является символическим жестом, знаменующим отказ от глобальной стратегии развития страны.

«Все византийские христианские храмы Турции либо разрушены, либо превращены в мечети. Ничего нового в этом плане в поступке Эрдогана нет. Новое — это символический масштаб происходящего: Турция отказывается от стратегии Эрдогана о движении в Европу и превращении Турции в демократическую республику европейского типа. Это тот «месседж», который прочитывает весь мир», — считает Лидов.

Комментируя реакцию греков, которые возмущены возобновлением мусульманских служб в православной святыне, ученый заявил, что они никак не смогут повлиять на решение Эрдогана, поскольку у них нет способа воздействовать на президента Турции.