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Рудковская удивила поклонников слишком молодым лицом

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Рудковская удивила поклонников слишком молодым лицом

Москва, 24 июля. Внешний вид музыкального продюсера Яны Рудковской вновь заставил социальные сети обсуждать звезду. Поклонники отметили, что продюсер Димы Билана сильно помолодела, а хейтеры не упустили возможности ехидно поиздеваться над светской дивой.

Рудковская опубликовала в своем профиле в Instagram новое фото, на котором она позирует за диджейским пультом. Интернет-пользователи отметили, что светская львица выглядит гораздо моложе своих лет.

Рудковская удивила поклонников слишком молодым лицом

Однако не все были благосклонны к 45-летней звезде. Недоброжелатели предположили, что молодость светской львицы появляется благодаря фотошопу или пластике.

«Бабуля все молодеет и молодеет», — пишет nebesskaianadezhda.

Недавно продюсер ошеломила поклонников новостью о прибавлении в семействе. Звезда не скрывает, что хочет еще одного ребенка, но попытки забеременеть оказались безуспешными. Тогда Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко задумались о том, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери. Поклонники уточнили у светской львицы, когда ждать прибавления в семействе, на что звезда ответила «скоро». Не исключено, что суррогатная мать уже вынашивает малыша для супружеской пары.

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