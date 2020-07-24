Кабмин РФ ввел порядок возврата денег туристам за несостоявшуюся поездку

Москва, 24 июля. Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам премьера, туроператоров обязали вернуть деньги за несостоявшуюся из-за пандемии поездку или организовать новую до конца 2021 года. Особый порядок будет действовать до конца следующего года.

«С момента их публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать гостиницы при отказе клиента от брони», — сообщил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

Ранее российское правительство решило выделить 15 млрд рублей для выплаты «кэшбэков». Благодаря этому россияне смогут частично компенсировать свои расходы на путешествие и отдых в регионах страны. Граждане смогут вернуть обратно от 5 до 15 тысяч рублей.

Для получения «кэшбэка» должен быть соблюден ряд условий. Стоимость путевки должна начинаться от 25 тысяч рублей, длительность отдыха — не меньше пяти ночей. Покупать тур надо у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий реестр, или напрямую у отеля через национальную платежную систему «МИР».