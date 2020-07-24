Переписка Бузовой и Манукяна внесла ясность в слухи об их расставании

Москва, 24 июля. Уже несколько дней различные издания пестрят заголовками, распространяя слухи о расставании популярной российской певицы, телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.

Журналисты предполагают, что пара перестала появляться вместе на публике и публиковать совместные фотографии в социальных сетях из-за окончания некоторого контракта, который был заключен ранее. Сами влюбленные не комментировали новости о своем возможном расставании, но сегодня переписка Бузовой и Манукяна внесла ясность в слухи об окончании романа, сообщает информационный портал «Вокруг.ТВ».

Певица впервые за долгое время упомянула своего молодого человека в социальных сетях, трогательно поздравив его с выходом нового музыкального альбома. Своим комментарием Бузова дала понять своим фанатам, что слухи о расставании звездной пары оказались неправдой, а возлюбленные продолжают встречаться.

«Поздравляю, родной. Это большая работа. Я всегда рядом», — написала Ольга в одной из социальных сетей, обращаясь к Давиду.

Манукян не оставил без ответа поздравления Бузовой. В Stories Instagram он опубликовал пост, в котором мило поблагодарил свою возлюбленную за поздравление, написав, что сильно любит ее.

«Спасибо за поддержку моей любимой девушке. На протяжении долгого времени она поддерживала меня во всем. Милая, люблю тебя», — написал Давид, комментируя запись Ольги Бузовой.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова уже практически на протяжении года состоят в любовных отношениях. Возлюбленные неоднократно рассказывали, что всерьез задумываются о том, чтобы пожениться. Позже СМИ опубликовали статью о дне рождении Ольги Бузовой, на котором Манукян мог сделать предложение своей девушке. Позже в социальных сетях пара несколько раз комментировала слухи о своей возможной свадьбе.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своем прошлом. Она заявила, что еще несколько лет назад ей приходилось зарабатывать себе на жизнь тяжелым трудом. Певица призналась, что раньше работала уборщицей и мыла полы.