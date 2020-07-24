Россиян призвали бойкотировать курорты Турции после смены статуса Айя-Софии

Первый за более чем 80 лет пятничный намаз состоялся в соборе Святой Софии, статус которого власти Турции изменили с музея на мечеть. Что стоит за неоднозначным решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и как мировая общественность восприняла это событие, обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Около 13.00 по московскому времени в Айя-Софии начался пятничный намаз — впервые с 1934 года. Внимание разных стран мира приковано к судьбе собора Святой Софии на протяжении уже нескольких месяцев: ровно с того момента, как президент Турции выступил с инициативой вернуть культовому сооружению статус мечети. 10 июля Высший административный суд страны аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Сегодня, 24 июля, в стенах Айя-Софии прошло первое богослужение. Это известие ознаменовалось траурным звоном колоколов в соборах Кипра и Греции.

Религиозные и общественные деятели, турецкие и греческие журналисты, представители научного сообщества обсудили смену статуса Айя-Софии на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», а специальный корреспондент ФАН Владимир Тулин рассказал, что происходит в эти минуты в Стамбуле. Для тех, кто пропустил прямую трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Использовал ли Эрдоган административный ресурс?

В преддверии пятничного намаза в Стамбуле люди заполонили не только улицы, ведущие к собору Святой Софии, но и все близлежащие дворы и переулки. Об этом с места событий сообщил обозреватель ФАН Владимир Тулин.

«Народу много, заполнены не только улицы, но и все дворы, и переулки. Над городом слышен шум молитвы — ее транслируют по всем районам. На всех ключевых улицах стоит полиция. Стражи порядка распределяли людей на маленькие группы. Трудно сказать [насколько соблюдаются эпидемиологические нормы в условиях пандемии], но турки очень дисциплинированы. Маски раздают бесплатно. Также раздают воду, дезинфектанты и коврики для молитвы», — сказал Тулин в прямом эфире.

При этом в беседе с генеральным директором Федерального агентства новостей Евгением Зубаревым обозреватель не исключил, что верующих могли свозить к Айя-Софии целенаправленно.

«Явно задействован административный ресурс», — сказал Владимир Тулин.

Россиян призвали бойкотировать Турцию

Решение Турции сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть вызвало отрицательную реакцию в России еще на стадии своего принятия. Депутаты Госдумы обращались к турецким коллегам с призывом повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса Айя-Софии. Против превращения музея в мечеть выступал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Теперь, когда Святая София все же стала мечетью, несколько общественников выступили с предложением к россиянам бойкотировать отпуск в Турции и турецкие товары, которые привозят в Россию. Один из тех, кто выступил с таким призывом, — православный блогер Всеволод Могучев, которого называют пресс-секретарем скандального схимонаха Сергия Романова.

«Я сам в Турции не отдыхал и не собираюсь отдыхать. Не советую этого делать и другим православным христианам. При этом я уверен, что многие побывают в Константинополе и в соборе Святой Софии. Отец Сергий планировал построить собор Святой Софии на территории Среднеуральского женского монастыря и создать определенную духовную преемственность. Мы планировали сделать это на собственные средства, без привлечения денег бюджета и епархии, однако митрополит запретил», — сказал Могучев.

Координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил статус Айя-Софии в рамках реализации своего «геополитического проекта», чтобы попытаться создать имидж «лидера суннитского мира».

«Мы в своих социальных сетях и СМИ заявляли и призывали бойкотировать, обрубать Эрдогану те возможности, которые он еще планирует получить от России: турецкие продукты, туризм. Что мы еще можем сделать? Призываем к бойкоту», — сказал Андрей Кормухин.

Предложение «бойкотировать Турцию» поддерживает и депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

«С удовольствием присоединюсь, поскольку мне интересней проводить отпуск в РФ. Православных и понимающих людей я призываю своими бюджетами не поддерживать политику «султана Эрдогана». Зачем нам их курорты, если такое отношение к нам? Мы получили веру из Константинополя. Призываю россиян не поддерживать Турцию посещением их курортов», — сказал парламентарий.

Протодиакон Андрей Кураев, временно запрещенный в священнослужении, призвал, в свою очередь, не драматизировать ситуацию с Собором Святой Софии.

«Это неприятное известие, но нельзя назвать его катастрофой или трагедией. РПЦ принимает похожие действия, когда настаивает на том, чтобы музеи переходили в собственность церкви — Исаакиевский собор, например. Для русских православных, честно говоря, [в Айя-Софии] ничего не меняется. Один очевидный минус: пол будет застлан ковром. Он сам по себе прекрасен, и очень жаль, что ни туристы, ни паломники его не увидят», — сказал Кураев на пресс-конференции.

«24 июля в истории православия Греции стало днем памяти и скорби»

Наиболее остро на решение Турции сменить статус Святой Софии с музея на мечеть отреагировали в Греции. В соборах страны сегодня прозвучал траурный звон колоколов. Греческий журналист, член Федеральной национально-культурной автономии греков России Никос Сидиропулос прокомментировал события в Стамбуле.

«Буквально в эти минуты в кафедральном соборе в Афинах архиепископ Иероним ведет службу памяти Святой Софии Константинопольской, и это — символ траурный и трагический. Он назвал сегодняшний день в истории православия Греции днем памяти и скорби. Эта трагедия всколыхнула миллионы православных греков, православных во всем мире. Это кощунственные действия со стороны неотурецкого султана Эрдогана, который отличается своей абсолютной беспринципностью», — сказал Никос Сидиропулос.

По мнению турецкого журналиста-международника Хаяла Муаззина, у Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть планы на исламизацию Турции. Смену статуса Айя-Софии можно рассматривать именно в этом ракурсе.

«Я думаю, что у него есть такие планы. Он хочет повысить свой статус в исламском мире», — сказал Хаял Муаззин.

Российский ученый, историк и теоретик искусства, византолог Алексей Лидов, в свою очередь, указал на судьбу других христианских храмов в Турции. В этом контексте, отметил он, ничего удивительного в превращении Святой Софии в мечеть нет.

«Все христианские храмы Турции либо разрушены, либо превращены в мечети. Ничего нового. Новое — это символический масштаб происходящего, речь идет о символическом жесте отказа от глобальной стратегии развития страны. Это тот месседж, который читает весь мир. Эрдоган жестом перевоплощения Святой Софии закрыл музей», — сказал Алексей Лидов.

Реакцию Греции ученый считает справедливой. Лидов объяснил, зачем Тайип Эрдоган превратил Айя-Софию в мечеть.