Пожилая супружеская пара умерла в Москве в один день

Москва, 24 июля. Пожилая супружеская пара была обнаружена мертвой в московской квартире. Как сообщил источник в правоохранительных органах, муж и жена умерли в один день.

Встревоженная дочь обратилась в полицию с просьбой помочь разыскать родителей, которые уже неделю не выходят на связь. Сотрудники полиции прибыли по адресу проживания супругов и решили вскрыть запертую в квартиру дверь.

Зайдя в квартиру, правоохранители обнаружили тела 88-летних мужчины и женщины. Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах супругов не обнаружено. Согласно данным, предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Точная причина смерти пожилой пары станет известна после проведения судмедэкспертизы.