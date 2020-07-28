Минздрав заявил о неготовности российских школ к внедрению «цифры»

Российские школы не готовы обеспечить безопасность детей в цифровой образовательной среде. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Владислав Кучма.

«Это очень популярная сейчас в московских школах интерактивная панель, — показывает на жидкокристаллический монитор профессор. — Она соответствует требованиям, предъявляемым к персональному компьютеру. Но это не персональный компьютер. Это экран, устройство для коллективного просмотра. Здесь мы должны проверить, обеспечиваются ли оптимальные условия для зрительного восприятия этой информации. Здесь важны и размер, и шрифт, и цвет».

Использовать такую технику в школе, по его словам, можно только в соответствии с выводами научной экспертизы и требованиями к эксплуатации детьми. Смотрите видеорепортаж ФАН.

«По закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения у нас в стране все методики, технические средства обучения, используемые в школе, должны иметь заключение об их безвредности для здоровья. Но этого никто не выполняет», — сказал член-корреспондент Российской академии наук.

В этом году Минпросвещения и Минцифры запускают в 14 регионах проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Эксперимент призван повысить эффективность занятий с помощью компьютерных программ и электронных устройств. Но как детям правильно пользоваться техникой, которая разрабатывалась для взрослых, специалисты ответить не могут.

«Документов, регламентирующих цифровую образовательную среду, в школе нет», — констатировал Владислав Кучма.

Школьные классы спроектированы по стандартам, разработанным больше ста лет назад, бьют тревогу гигиенисты. Помещения для новой техники не приспособлены.

«Нет в этой технике никакой детской специфики, связанной с оптимизацией параметров, — утверждает председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Если взрослый, заработавший нарушение зрения, может предъявить претензии и обратиться в суд, то ребенок ничего не может. Он находится в зависимости от школы и учителей».

Ситуация беспокоит и родителей. Куратор РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Инна Жоголева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, как контролируется безопасность использования техники в общеобразовательных организациях.

«Мне ответили: «Укажите конкретно номер школы, вид оборудования. Тогда мы можем сказать, соответствует оно или нет». То есть получается, в настоящий момент никто этим не занимается, что ли? Детей усадили за электронные приборы, а кто замеряет, соблюдает ли ребенок осанку, этот прибор был ли кем-то гостирован и разрешен к применению в школе, в детском саду? — недоумевает эксперт комитета по науке и образованию Госдумы РФ. — Я не могу гарантировать, что мой сын там находится в безопасности».

По данным Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, только 13% российских школьников адаптированы к цифровому обучению. Больше половины выпускников имеют нарушения зрения. Количество патологий выросло в два раза, хронических болезней — в 16.

«Я мама четырех детей. У старших не было никаких хронических заболеваний, в том числе, аллергии и проблем с глазами. У младшего сына, ему исполнилось 15 лет, уже три года проблемы со зрением и аллергия более пяти лет. Это не только экология, это и компьютер», — считает Инна Жоголева.

По мнению экспертов, проекционная доска «более лояльна» к органам зрения, чем экраны на основе жидкокристаллических матриц.

«А нужно ли в начальной школе использовать такую доску с такой стоимостью и возможностями? Нет ли других технологий?» — задается вопросом Владислав Кучма.

Некоторые родители считают: детей нужно максимально оградить от использования компьютерной техники не только дома, но и в школе.

«Нужно уменьшить количество этих досок. А зачем они нужны? Пускай мелом пишут», — говорит отец семиклассницы из Москвы Роман Опрышко.

В 2018 году Минздрав назвал 85% детей школьного возраста здоровыми. У Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей другие данные.

«Таких цифр нет, — заявил Владислав Кучма. — Реально к окончанию школы 60% детей имеют хронические заболевания… Официальная статистика актуальная, но она фиксирует, что мама пришла с ребенком в поликлинику. А сколько раз она не пришла?»

По словам доктора медицинских наук, впервые в структуре функциональных отклонений у детей на первый план вышли болезни психики, нервной и сердечно-сосудистых систем.

«У нас были желудочно-кишечный тракт, миопия, сколиоз, а сейчас вот это выходит. Нам совершенно понятно, что это связано с интенсификацией учебной деятельности, — утверждает специалист. — Это благо, но это нагрузка на детей».

Прежде чем посадить детей в классы с электронным оборудованием, нужно его исследовать и разработать рекомендации по его использованию. Однако Москва и другие регионы уже закупили новую технику, а до начала учебного года остался месяц.

«Исследования стоят денег. Но если у вас закупают это минуя эти вещи, то зачем мы нужны? — возмущается замдиректора исследовательского центра здоровья детей. — Мы сегодня испытываем огромные трудности в том, чтобы прийти в школу и провести исследование. Я считаю, что на законодательном уровне в интересах детей мы должны иметь право входить и изучать, как влияют на здоровье все эти педагогические инновации и новые технологии».

Зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Татьяна Кусайко уверена: если не сберечь здоровье подрастающего поколения сейчас, система здравоохранения столкнется с большими проблемами уже через пару лет.

«Должен быть государственный заказ на исследования, на основании которых должен организовываться образовательный процесс. Это делать нужно быстро, потому что цифровизация уже вошла в жизнь!» — сказала она.

Оперативное проведение таких исследований — вопрос государственной важности, заявил Олег Григорьев.

«Кому нужны слепые, глухие нервные граждане? Никому, понимаете? — беспокоится эксперт. — Если сейчас этой проблемой не заниматься, не оптимизировать, страна получит вот таких, с которыми будет маяться».

В июле Роспотребнадзор утвердил временные правила работы образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии коронавируса до 21 января 2021 года. Следом Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей совместно с Российской академией наук и Всероссийским обществом развития школьной, университетской медицины и здоровья опубликовали требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды.

Гарантировать полную безопасность детей в цифровой образовательной среде только этими документами невозможно, считает Татьяна Кусайко. Сенатор и заслуженный врач России обратилась в правительство с просьбой поручить контроль за внедрением в школы нового проекта Минздраву.

«Перед тем, как ввести новую программу, необходимо заключение медицины. Сказать, что может быть, — объясняет политик. — Все новое, что появляется в процессе цифрового образовательного обучения, должно сопровождаться заключением экспертизы. Экспертиза должна быть проведена именно со стороны Минздрава».

После того, как использование электронных устройств будет полностью регламентировано, нужно будет разработать стандарты для обновления соответствующих гигиенических требований.

«К следующему этапу, под это должны подстроиться еще те, кто эту технику разрабатывает и поставляет. Весной 2021 года мы должны положить им на стол документ, — сказал Олег Григорьев. — Чтобы производители, поставщики адаптироваться по срокам успели, чтобы к этапу замены техники года через два-три у них были в руках требования, какую технику надо выбрать, как ее сертифицировать и как ее поставить».

Напомним, согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», к 2024 г. в образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 регионов должны быть внедрены современные цифровые технологии. Планируется создать сеть центров цифрового образования, охватывающей не менее 136 тысяч детей в год, обеспечить все образовательные организации в городах Интернетом со скоростью соединения не меньше 100 Мб/с, в сельских поселениях — 50 Мб/с.

Ранее в Совете Федерации заявили о необходимости разработки требований для безопасной дистанционной учебы.