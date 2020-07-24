Бастрыкин назвал резонансные преступления прошлых лет, раскрытые в 2020 году

Москва, 24 июля. Чтобы раскрывать преступления прошлых лет, следователи активно используют уникальные экспертные технологии, например, ДНК-скрининги, а также аналитические исследования баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В текущем году нами совместно с органами дознания с помощью экспертных исследований, в том числе по образцам ДНК, раскрыт ряд резонансных преступлений», — отметил он.

По словам Бастрыкина, следователям удалось раскрыть серию изнасилований и убийств женщин в Московской области. Преступления совершались с 2010 по 2020 год жителем Каширы. Кроме того, были раскрыты аналогичные преступления в Ростовской области, которые совершали военнослужащие, самовольно покинувшие часть.

Также в Петербурге завершилось расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенном в 2002 году. Причастным к преступлению оказался Пиркасум Махмудов, который 18 лет скрывался от правоохранителей и даже сменил фамилию.

«При повторной проверке следов рук, изъятых с места происшествия, установлено совпадение с дактокартой Махмудова (Пашаева), который был осужден 12 лет назад в другом регионе за убийство», — рассказал Бастрыкин «Российской газете».

Председатель СК подчеркнул, что при дальнейшей работе Махмудов раскрыл обстоятельства убийств, совершенных в 2003 и 1995 годах. Всего же, по словам Бастрыкина, в 2020 году удалось раскрыть 3,6 тысячи преступлений прошлых лет, в том числе 399 убийств и 263 преступления против половой свободы и неприкосновенности личности.

Ранее Александр Бастрыкин оценил влияние коронавируса на криминогенную обстановку. Он отметил, что пандемия не привела к росту преступности в России.