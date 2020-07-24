Стало известно, какие фильмы покажут россиянам после открытия кинотеатров

Москва, 24 июля. Российские кинотеатры после открытия покажут не только новинки, но и фильмы, прокат которых был досрочно прекращен в связи с пандемией COVID-19. Об этом рассказала глава PR-службы сети «Мираж Синема» Ульяна Леванович.

Кинотеатры в России должны были открыть свои двери 15 июля, однако сроки решили перенести. Решение о возобновлении их деятельности должны принимать власти регионов. Например, мэр Москвы Сергей Собянин назначил открытие на 1 августа.

По словам Леванович, из новинок зрителям предложат картину «Мой шпион», мультфильм «Зов джунглей», комедию производства России и Таиланда «Хэппи-энд», биографию «Основатель», триллер «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, фильм ужасов «Z», семейную драму «Лесси. Возвращение домой».

Кроме того, посмотреть можно будет такие фильмы, как «Отдай свою душу», «Достать ножи», «Джентльмены», «Холоп», «Калашников» и «Джокер».

Леванович, как и ее коллеги, ожидает большого наплыва посетителей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, кинотеатры должны будут соблюдать санитарные нормы, а зрители — надевать маски.

«Думаю, зрители будут постепенно возвращаться в кинозалы. Месяца три у нас уйдет на «раскачку», чтобы как-то восстановить хотя бы половину от тех сумм, которые были перед закрытием», — цитирует Леванович «Ридус».

Ранее управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов заявил, что фильм «Мажор» с популярным актером Павлом Прилучным в главной роли выйдет на экраны по окончании пандемии коронавируса. Картина полностью готова, ее собирались выпустить в сентябре, однако сроки пришлось сдвинуть. Тизеры фильма будут опубликованы в ближайшее время.