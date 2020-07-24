Как сделать волнистые волосы: варианты популярной укладки

Красивые волнистые волосы подойдут к любому образу и событию. Это может быть просто встреча с подругой, а может и долгожданное свидание. Укладка не потребует много времени и усилий, если придерживаться определенных правил и знать несколько хитростей.

Несколько простых способов сделать волосы волнистыми

Быстрее и легче всего сделать такую укладку можно с помощью плойки или утюжка. Мелкие волны, гофре, нежные завитки или соблазнительные локоны — все это вы можете получить при помощи этих инструментов.

Для начала необходимо вымыть голову с использованием смягчающего бальзама. Затем тщательно просушите пряди феном. Чтобы пряди были гладкими и блестящими, направляйте струю воздуха по направлению движения расчески — от корней к кончикам. Так вы сможете сгладить все чешуйки волос, что предотвратит их ломкость и повреждение. После сушки не забудьте нанести термозащитный спрей.

Затем разогрейте плойку или утюжок. Работа с ними немного отличается. Так, плойкой стоит зажимать кончик пряди и, слегка натянув, закрутить, направляясь вверх к корням. Утюжком же необходимо захватить волосы у корней, слегка повернуть инструмент и провести по всей длине. После чего дайте шевелюре остыть. Для достижения натурального эффекта расчешитесь и закрепите прическу лаком.

Создать хаотичные и милые кудряшки поможет насадка диффузор. Разделите голову на четыре условные части и закрутите волосы в пучки. Обращайте внимание на то, как вы их затянули — пучки не должны быть тугими, чтобы хорошо пропускать воздух. Затем приложите насадку и приступайте к сушке. Во время укладки можете подвигать фен для равномерного просыхания корней. На выходе вы получите объемную и волнистую укладку.

Однако воздействие высоких температур может плохо сказаться на качестве шевелюры. Поэтому можно воспользоваться весьма действенными и безопасными способами создания кудряшек.

Например, предварительно вымытую голову можно высушить примерно на 70%, после чего волосы необходимо собрать в пучок. Спустя несколько часов вы получите легкие и мягкие локоны.

Романтичные кудряшки можно создать и при помощи жгутиков. Разделите голову на несколько прядей, каждую из которых скрутите в плотный жгут. Закрепить их можно маленькими резинками. Лучше всего делать это перед сном, тогда на утро вы получите легкие кудри с эффектом беспорядка.

Не стоит забывать и о методе наших бабушек. Бигуди всегда спасали любительниц красивых причесок. Единственный минус этого способа — он требует времени. Советуем закрутить бигуди в разные стороны для создания легкого эффекта небрежности. После снятия голову нужно наклонить и слегка растрепать получившиеся кудряшки.

Мелкие волны можно получить благодаря косичкам. Заплетать советуем влажные волосы — это сделает эффект более стойким. Затем голове нужно дать хорошенько просохнуть, только после этого косички можно расплетать. На кончиках могут появиться неприятные заломы, но от них легко избавиться — просто немного смочив пряди.

Для тех случаев, когда времени на укладку совсем нет, а кудри просто необходимы, можно использовать пенку для сильной фиксации и закрутить волосы на пальцы. Подержав пряди в таком состоянии всего несколько минут, вы получите легкие волны на шевелюре.

Сейчас в магазинах можно найти специальные спреи с добавлением морской воды. После их нанесения появляется эффект пляжной укладки со слегка слипшимися прядками. Также изучите свойства различных муссов для укладки, которые без проблем закрепят волнистый эффект даже на самых прямых волосах и заставят окружающих позавидовать.