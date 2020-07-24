Экс-министр экономики РФ объяснил резкое падение потребительских настроений россиян

Москва, 24 июля. Уровень жизни в России стремительно падает, а коронавирус еще больше толкает его вниз. Об этом заявил экс-министр экономики страны Андрей Нечаев.

Во вторник в СМИ был опубликован рейтинг индекса потребительских настроений, составленный специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ). Россия, Греция, Словения, испания и Португалия оказались в пятерке стран с худшими показателями.

Индекс потребительской уверенности в РФ во втором квартале резко упал на 19%, до 30%. В то время как в Дании он снизился только на 2%, а в Швеции — на 5%.

Бывший министр экономики России уверен, что и без того бедственное положение большинства россиян усугубила пандемия коронавируса.

«Все подобные индексы достаточно условны, это косвенные показатели. Потребительское настроение — это вещь не экономическая, а эмоциональная. В России с 2013 года происходит устойчивое снижение уровня за жизни, если мерить его реальными доходами населения», — объяснил он в комментарии НСН.

По его словам, катастрофическое падение доходов граждан произошло в связи с пандемией и образовавшимся из-за нее экономическим провалом. Окончательных цифр, показывающих его реальную величину, пока нет, но, по предварительным оценкам оно составляет порядка 7-8%.

«Понятно, что потребительские настроения имеют негативный характер», — констатировал Нечаев.

Согласно опросу ВШЭ, 43% россиян заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось. Только 10% верят, что в ближайший год ситуация начнет улучшаться.

В то же время институт экономики и мира включил Россию в пятерку стран с наиболее благоприятными условиями для преодоления вызванного коронавирусом кризиса. Там убеждены, что потенциал у страны действительно есть, но им необходимо правильно воспользоваться. Заслуженный экономист РФ, профессор Андрей Марголин напомнил в интервью «360», что в государстве сохранен потенциал предприятий, плацдарм для выхода из непростой ситуации создан.