Вильнюс, 24 июля. Литовский МИД потребовал от России признать ответственность за трагедию малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), который потерпел крушение в небе над Донбассом. Журналисты издания Baltnews назвали подобные претензии неприемлемыми.

Авторы статьи обратили внимание, что за шесть лет расследования катастрофы не было обнаружено ни одной улики, которая могла бы подтвердить причастность России к данной трагедии.

В Министерстве иностранных дел России дали четкий ответ на очередные выпады со стороны Литвы. Российские дипломаты заметили, что заявление представителей литовского внешнеполитического ведомства вызывает лишь сожаление, а расследование дела о крушении лайнера MH17 является однобоким и предвзятым. Вильнюс же раскидывается политически мотивированными обвинениями в адрес России, не имея при этом никакой доказательной базы.

Журналисты Baltnews заметили, что подобные заявления со стороны Литвы звучат с регулярной постоянностью. Еще в 2014 году, сразу после катастрофы малайзийского Boeing, МИД Литвы уже почему-то знал виновных в данной трагедии. Литовский политический деятель Пятрас Вайтекунас, который в то время находился на посту посла страны на Украине, не дожидаясь какого-либо расследования, поспешил обвинить в трагедии Россию.

С тех пор прошло уже шесть лет, а Совместная следственная группа (ССГ), выдвинув версию о том, что малайзийский борт был сбит ЗРК «Бук», так и не смогла предоставить какие-либо доказательства. Дело MH17 пошло не по сценарию Запада, рассказали авторы статьи.

«С катастрофой Boeing случился прокол: петушок прокукарекал, но солнышко не взошло. Что-то у заокеанских наставников пошло не по сценарию, твердые доказательства причастности РФ не всплыли сразу, не найдены и по сей день. Вайтекунас сдулся, сел в лужу», – резюмировали журналисты.

Ранее технический эксперт Дмитрий Конаныхин высказался о причинах катастрофы Boeing-777 в небе над Донбассом. Он указал, что пассажирский самолет был сбит с помощью украинской станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга».