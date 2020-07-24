Путин назвал очень чувствительной ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва, 24 июля. Ситуация на армяно-азербайджанской границе для РФ очень чувствительная, заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства предложил обсудить ситуацию в соседних странах, в том числе в Азербайджане и Армении.

«Наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе», — отметил глава государства.

Напомним, 12 июля на армяно-азербайджанской границе начался вооруженный конфликт, связанный с самоопределением Нагорного Карабаха. Стороны продолжают обмениваться взаимными угрозами: Ереван озвучивает возможность ударов по плотине Мингечевирского водохранилища и объектам нефтегазовой отрасли Азербайджана, Баку — по атомной электростанции у города Мецамор. Во вторник азербайджанские военные атаковали боевой пост армянской армии.

После этого обострились отношения между представителями Армении и Азербайджана, проживающими в Москве. Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла в Москве в ночь на 24 июля. Очевидцы сняли инцидент на видео. Уточняется, что азербайджанцы искали в потоке автомобили с армянскими номерами, останавливали их и били как сами машины, так и водителей. Лица нападавших были скрыты под медицинскими масками.