Гуляющую по трассе Долину в растянутой футболке позвали на чай

Москва, 24 июля. Дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала необычное фото звезды. Певица предстала на снимке в домашнем образе.

Долина не ведет аккаунт в Instagram, однако ее дочь часто публикует снимки матери. Ранее она поделилась фото из совместного путешествия. Закрытые границы не помешали семье отдохнуть, Долина отправилась с близкими на море на машине.

В дорогу знаменитая певица выбрала комфортный образ – широкие штаны и растянутая футболка. На снимке певица прогуливается вместе с внучкой на стоянке недалеко от трассы. Певица закрыла лицо медицинской маской и очками.

Подписчики оценили современный образ певицы, отметив стильный внешний вид. некоторые даже пригласили звезду заехать на чай по пути на курорт.

«Девочки на стиле», — написала nastyprincess.

«Заезжайте к нам на чай с малиновым вареньем, вы уже прямо рядом с нами», — предложила skidansvetlana.

Однако певица не боится показываться на публике без макияжа. Тем более что звезда выглядит куда моложе своих лет. Ранее в аккаунте дочери Долиной появились фото из домашнего архива семьи. Миончинская показала два снимка, сделанные с разницей почти в десять лет. На одном из них внучка исполнительницы совсем маленькая, а Долина запечатлена без привычного макияжа и укладки. На другом заметно, как обе изменились с годами.