Политолог объяснил, почему у Киева нет и не может быть стратегии «деоккупации» Крыма

Заявления о существовании стратегии по «деоккупации» Крыма — бред, заявил ФАН независимый политический аналитик Александр Асафов. Таким образом он ответил на сообщение замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что внешнеполитическое ведомство страны разработало стратегию «деоккупации» Крыма, но документ пока не предают огласке.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о разработке некой стратегии «деоккупации» полуострова, которую можно назвать «игрой вдолгую», так как она подразумевает постоянный контроль за сохранением режима санкционного давления и готовность госинститутов Украины принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть задействованы документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии «деоккупации». Мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — сказала Джапарова в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь, независимый политический аналитик Александр Асафов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что все заявления украинских политиков и дипломатов о планах «деоккупации», реинтеграции и прочего служат «для поддержания в информационной повестке самого намерения когда-нибудь вернуть полуостров».

«На самом же деле никаких планов нет, никаких секретных совещаний с европейскими или американскими кураторами не проходит. Ведь господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) заново учится читать, судя по тому, что недавно он заявил о непонимании смысла Минских соглашений и о том, что ему требуется их расшифровка. И, как мои коллеги справедливо замечают, это же не египетские иероглифы, для этого не нужен специалист по вымершим языкам и криптолог, в соглашениях все конкретно и очевидно. Поэтому на фоне затягивания времени, отсутствия прогресса по «Нормандии», «Минску» и любым другим договоренностям, они занимаются привычным делом — тянут время и поддерживают новостную повестку, как умеют. Я думаю, что этот господин (Кулеба. — Прим. ФАН), как и другие аспекты из украинского политического класса, высказывается загадочно, но на самом деле просто бредит», — говорит эксперт.

По его словам, никакие планы, пусть они даже подразумевают некую стратегию возвращения полуострова Украине, не будут иметь реального воплощения. Но поскольку Кулеба и Джапарова считают себя политиками, а свою страну — суверенной и самостоятельной, они и активизируют медийную повестку, как могут.

«Этим занимался и Тука, и Турчинов, и Порошенко, занимается и Зеленский. В этом смысле его правление до степени смешения похоже на правление Порошенко по рядку таких вот обстоятельств», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с РФ после кровавого государственного переворота на Украине в 2014 году. Киев считает волеизъявление народа нелегитимным и продолжает считать полуостров своей территорией.