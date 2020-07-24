Звездный таролог предрекла перемены в жизни Петросяна и его новой жены

Москва, 24 июля. Звездный таролог Саона предрекла перемены в жизни юмориста Евгения Петросяна с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой.

Она отчетливо увидела, что у пары действительно есть ребенок, но это не самое главное. Ведунья указала, что у артиста и его новой женой с огромной долей вероятности появятся еще дети, о чем и мечтает юморист.

По ее словам, 74-летний артист нацелен на создание большой и крепкой семьи, и важную роль в этом играет рождение детей, которых у него не было в браке с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 30 лет. Исполнение желания юмориста, как считает таролог, произойдет в скором времени, сообщил «Пятый канал».

Саона подчеркнула, что между Брухуновой и Петросяном очень сильные чувства, и масса сплетен и негатива не способна омрачить любовные отношения знаменитостей.

После развода со Степаненко Петросян женился на своей помощнице Брухуновой, которая на более чем 40 лет моложе артиста. Недавно в СМИ появилась информация, что юморист стал отцом, однако ни артист, ни его жена не комментируют эти сообщения.