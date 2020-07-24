Помпео признал неспособность США победить Китай в одиночку

Отношения между США и КНР выходят на новый, более высокий виток конфронтации. Дело дошло до требований официального Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне. В ответ Пекин заявил о закрытии американского консульства в Чэнду.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии с речью, напоминающей Фултонскую речь Черчилля 5 марта 1946 года, в которой «британский бульдог» озвучил идеологию «холодной войны» против Советского Союза. Только теперь «холодная война» объявляется не СССР и Сталину, а КНР и Си Цзиньпину.

И да, Помпео — далеко не Черчилль. Но речь его составлена по тем же лекалам.

«Если мы не сможем изменить коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит нас», — заявил глава Госдепа.

После чего он призвал к созданию «нового альянса демократий» против этой угрозы, выразил уверенность в неизбежности победы США и пригрозил Пекину «повторением судьбы Советского Союза», поскольку-де «он повторяет те же ошибки».

Важная деталь — при этом Помпео признал, что в режиме «один на один» Америка с «китайским вызовом» может не справиться. Поэтому для достижения гарантированной победы необходимо задействовать не только «демократических союзников», но и все международные структуры, включая ООН (видимо, ее специализированные институты), НАТО, ЕС и так далее.

Масла в огонь добавил и действующий президент США Дональд Трамп, по факту отвергший возможность перехода ко второй фазе торговой сделки с КНР — в силу изменившихся обстоятельств. Под таковыми подразумеваются «вина» Китая за коронавирусную пандемию, которую сейчас пытаются каким-то образом доказать, а также «утрата интереса» к дальнейшим договоренностям, поскольку якобы пекинское руководство не выполняет своих обязательств перед американской стороной.

«Китайско-американские отношения, являясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире, сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами», — констатировал в ответ на угрозы Вашингтона министр иностранных дел КНР Ван И.

Но вопрос о том, насколько в действительности серьезны эти вызовы, пока остается открытым. Очень многое можно списать на канун президентских выборов, где Трампу будет противостоять, скорее всего, Джозеф Байден. Окончательно этот вопрос должен решиться на съезде Демократической партии, который пока перенесен на 17 августа.

Считается, что демократы, помимо поддержки со стороны «глубинного государства», пользуются и благосклонностью официального Пекина, где могут надеяться на изменение американской политики при новом «хозяине Белого дома». Но вряд ли это изменит объективные основы нынешнего конфликта: растущую мощь «красного дракона» (символ КНР) и, напротив, все большее ослабление «белоголового орлана» (символ США), не желающего терять привычное глобальное лидерство вместе со всеми приложенными к нему многочисленными привилегиями.

Трудно сказать, в какой мере потрясшее Америку движение «Black Lives Matter!» является «китайским ответом» на действия гонконгских сепаратистов. Но несомненно, что эти протестные акции играют, в том числе, и на руку Пекину. Получается так, что Си Цзиньпин и Джо Байден сегодня являются ситуативными союзниками, заинтересованными в поражении Трампа.

Уже одно это делает стратегию «изоляции Китая» весьма призрачной и с минимальными шансами на успех. То, что отчасти (лишь отчасти!) удалось в 2014 году против России, когда санкции против нашей страны следом за США ввели практически все государства «коллективного Запада», вряд ли получится в этом году против Китая. Не та нынче Америка, не тот Китай и не та — Россия. Да и весь мир уже не тот.

Соотношение сил в «глобальном треугольнике XXI века» за прошедшие шесть лет заметно изменилось. Если брать хотя бы показатель ВВП по паритету покупательной способности (данные МВФ), то еще в 2014 году он составлял 17,6 трлн долл. для КНР, 17,4 трлн долл. для США и 3,5 трлн долл. для РФ. В 2019 году аналогичные показатели были таковы: 27,3 трлн долл. для КНР (рост на 55%), 21,4 трлн долл. для США (рост на 23%) и 4,4 трлн долл. для РФ (рост на 25%).

При этом надо понимать, что сегодня доля реального сектора в американской экономике намного ниже, чем в китайской или российской. И есть все основания полагать, что COVID-19 в текущем году нанесет по Соединенным Штатам гораздо более мощный удар, чем по Китаю или России.

К тому же, если при введении антироссийских санкций КНР просто не стала официально к ним присоединяться (хотя многие китайские фирмы и банки ограничили сотрудничество с Россией), то позиция Москвы по вероятным санкциям Вашингтона и его союзников против Китая будет безусловно негативной.

«Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера», — напомнил в связи с этим кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Все это сделает американские санкции против Китая еще менее эффективными и популярными.

В общем, время сейчас работает против Америки. Как бы ни пытались Трамп, Помпео и Ко доказать миру обратное.