Эксперты оценили решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до нового исторического минимума

Исторически низкий уровень ставки в долгосрочной перспективе положительно скажется на стимулировании спроса в России и развитии среднего и малого бизнеса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Снижение ключевой ставки

Банк РФ 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в 2020 году составит 3,7–4,2% и 3,5–4,0% — в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что инфляция будет находиться вблизи 4%.

Развитие среднего и малого бизнеса

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур отметил, что снижение ставки на 25 б.п. на текущий момент само по себе не отразится на жизни россиян. Тем не менее, он обратил внимание, что исторически низкий уровень ставки в долгосрочной перспективе положительно скажется на стимулировании спроса в России и развитии среднего и малого бизнеса.

«Заимствования станут дешевле. Это подстегнет спрос и впоследствии предпринимательскую активность. Однако все это сработает в том случае, если будет решена проблема безработицы, уровня жизни и зарплат. В противном случае банки при декларируемых низких ставках будут снижать риски невыполнения кредитных обязательств за счет повышения процентных ставок клиентам с испорченной кредитной репутацией, а таких из-за кризиса стало больше, или усложнения процедуры выдачи кредитов», — пояснил Юрий Мазур.

С другой стороны, заметил эксперт, население также не будет брать кредиты в условиях неопределенности, и, скорее, будет игнорировать предложения по займу. Таким образом, понижение ставки, конечно, положительно скажется на стимулировании спроса, но только в том случае, если будет частью продуманного комплекса финансовых мер для восстановления экономики.

«Российский рубль также вряд ли как-то бурно отреагирует на смягчение монетарной политики, так как действия ЦБ РФ соответствуют мировому тренду на снижение ключевых ставок. Рубль, скорее всего, продолжит находиться в диапазоне 69–72, с периодическими заскоками к 75 за американскую валюту. Но это, скорее, будет следствием не понижения процентной ставки, а реакцией на нестабильность рынка нефти и мирового спроса», — заключил Юрий Мазур.

Устойчивая экономика

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что решение Банка России о третьем с начала пандемии снижении ключевой ставки было ожидаемо и банками, и инвесторами.

«Регулятор неоднократно сообщал о готовности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это делается для того, чтобы экономика была более устойчивой в кризис, россияне получили более выгодные условия по ипотечным кредитам, а бизнес — дешевые кредиты на развитие. Сейчас ключевая ставка была снижена на 0,25 процентных пункта — до исторического минимума в 4,25%», — добавил Деев.

Корректировка ставки уже заложена в курс рубля и понижает вероятность возврата к жесткой монетарной политике, обратил внимание эксперт.

Движение денег

Эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, управляющий партнер Lavnik Investments Григорий Вершинин отметил, что главной причиной снижения ставки является потребность в восстановлении российской экономики после вызванного пандемией кризиса. За счет снижения ставки рассчитывают увеличить потребительский спрос, сделать более привлекательными инвестиции и тем самым стимулировать рост реального сектора экономики.

«Какими могут быть последствия снижения ставки для российского общества? Во-первых, снижается привлекательность банковских депозитов, проценты по которым не будут превышать ключевую ставку. Следовательно, будут наблюдаться рост спроса на иностранную валюту и вывод денег граждан из банков, так как проценты по депозитам не перекроют уровень инфляции. Однако не стоит ожидать, что произойдет лихой отток денежных средств из российских банков: большая часть населения все равно отдает предпочтение такому привычному в управлении финансовому инструменту, как банковские депозиты», — пояснил Вершинин.

Во-вторых, заметил эксперт, возрастет привлекательность кредитов, в том числе ипотечных, так как банки вслед за снижением ключевой ставки будут вынуждены понизить процентные ставки по кредитам. Именно за счет кредитных средств планируется повысить и потребительский спрос, и деловую активность, пустив в оборот деньги граждан. Та часть состоятельных россиян, которая заинтересована в сохранении своих накоплений и защите их от инфляции, постарается диверсифицировать свои инвестиционные портфели, переведя часть финансовых активов в ту же недвижимость.

«Восстановление реального сектора экономики, на что рассчитывают в Банке России, повлечет за собой более активное движение денежных средств, замершее было на время пандемии, что приведет к увеличению налоговой базы и более интенсивному поступлению налогов в федеральный бюджет», — добавил эксперт.

Таким образом, считает Вершинин, последствия снижения ключевой ставки будут разнонаправленными для различных сегментов российского бизнеса и слоев российского общества. Стоит учитывать сохраняющуюся в экономике не только России, но и мира неопределенность, связанную с нестабильностью цен на нефть, риском второй волны коронавируса и общими последствиями пандемии, приведшими к деинтенсификации целого ряда бизнесов.

Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка.