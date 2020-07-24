Сын Высоцкого отреагировал на высказывание Садальского о новом памятнике его отцу

Москва, 24 июля. Сын Владимира Высоцкого Никита прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского о новом памятнике на могиле его отца. Наследник известного певца признался, что ожидал подобной реакции от артиста, но она его не волнует.

Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года. В субботу со дня смерти легендарного музыканта исполнится 40 лет. К этой дате близкие решили обновить памятник на его могиле на Ваганьковском кладбище, это вызвало противоречивые комментарии.

В частности, Садальский заявил, что новая версия мемориала ему не понравилась. По его словам, сын Высоцкого спустя четыре десятка лет «отрезал папе голову».

«С живым это сделать не успели, но сейчас — к 40-летию со дня смерти — отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 сантиметров ниже», — написал он в своем Instagram, прикрепив доказывающий это фотоколлаж с двумя памятниками.

Наследник певца объяснил, что решение обновить монумент возникло не на пустом месте. Он рассказал, что предыдущая версия была идеологически неправильной для своего времени, поэтому, хотя она благополучно прижилась и простояла долгие годы, ее все же убрали.

«Конечно, мнений много. Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. Но я считаю, что мы с [создателем памятника Александром] Рукавишниковым вправе были принять такое решение. Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова. Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце. А вот на могилу отца мне не плевать», — пояснил свою позицию сын певца.

Он также поделился, что над нынешним памятником Рукавишников работал по специальной технологии, а не использовал посмертную маску певца как прежде, чтобы добиться полного сходства.