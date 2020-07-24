Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

Москва, 24 июля. Доходы в бюджеты регионов России сократились на 26% (546 миллиардов рублей) за месяц ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом говорится в результатах исследования рейтингового агентства НКР.

Так, больше всего неналоговые поступления упали у Пермского края, Астраханской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — на 52%. Среди наиболее финансово пострадавших от эпидемии регионов аналитики назвали также Красноярский край и Республику Коми — 51% и 45% соответственно.

По данным специалистов, в 82 регионах поступления от НДФЛ снизились на 91 миллиард рублей (17%), а 71 субъект суммарно недополучил 292 миллиарда рублей (33%) от налога на прибыль.

Помощь регионам оказал федеральный центр. Он направил субъектам в общей сложности триллион рублей.

Как отметил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пандемия причинила существенный вред большому количеству людей и организаций и замедлила темп экономического роста. Однако глава правительства призвал соотечественников не волноваться, поскольку РФ располагает достаточными средствами. Фонд национального благосостояния к концу года, по его словам, будет не ниже восьми триллионов рублей. Несмотря на пандемию, российская экономика сохраняет стабильность, констатировал премьер-министр.