Донбасс, 24 июля. Украинская армия усиливает обстрелы республик. Армия ЛНР мощно ответила ВСУ за ранение своего бойца. Киевские силовики используют тактику поджигания полей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинская армия продолжает наращивать интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. За последние сутки огонь открывался на всех направлениях обороны ДНР — Мариупольском, Горловском и Донецком. Киевские силовики активно применяют тяжелые 120-мм минометы, также используют зенитные установки, вооружения боевых машин пехоты, 82-мм минометы и гранатометы.

Луганская Народная Республика также обстреляна украинскими «освободителями». Под огнем пушек БМП и зенитных установок оказался поселок Фрунзе. По населенному пункту выпустили боле 70 боеприпасов, в результате чего повреждены несколько домов.

Армия ЛНР нанесла урон технике и живой силе противника

Напомним, что в среду украинские силовики обстреляли населенный пункт Знаменка в Славяносербском районе ЛНР. Огонь минометов корректировался военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ при помощи беспилотника. Результатом ударов стало ранение военнослужащего Народной милиции.

Защитники республики накануне отрапортовали, что после обстрела украинцами Знаменки народная милиция отработала в ответ. Были ликвидированы два силовика украинской армии, еще двое получили ранения, уничтожены беспилотник и 120-мм миномет. Кроме того, повреждения получила БМП ВСУ.

Украинские военные поджигают поля в ДНР

Отдельного внимания заслуживает тактика киевских силовиков в Донецкой области. Подразделения морской пехоты ВСУ активно используют зажигательные и трассирующие боеприпасы, которые в условиях жары и засухи в регионе становятся причинами пожаров.

Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, «защитники» Украины выжидают, когда ветер подует в направлении республики, и начинают вести огонь с разных позиций по засохшей траве на полях. Стрельба ведется до тех пор, пока не возникнет сразу несколько очагов пожара.

Таким образом, в Коминтерново, на юге ДНР, огонь распространился с поля на жилые дома, два из которых практически полностью сгорели. Никто из мирных жителей не пострадал благодаря слаженным действиям спасателей.

Морпехи ВСУ переходят от диверсий к сбросу боеприпасов с БПЛА

В Донецке усиление огневой активности противника связывают с недавним прибытием командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко в Мариуполь, где комбригу 36-й бригады морской пехоты указали на неэффективное использование беспилотников. После замечания в первый и 501-й батальоны бригады поступил приказ о переоборудовании шести беспилотных аппаратов в ударные с целью атаки с воздуха позиций противника.

Как сообщают в Народной милиции ДНР, идея была воспринята силовиками с особым энтузиазмом, особенно учитывая фактор недавних потерь военнослужащих на своих минных полях. Но не обошлось без инцидентов. Во время установки гранаты ВОГ-17 на беспилотник произошла детонация боеприпаса, в результате чего два матроса получили ранения.