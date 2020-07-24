Как похудеть во время беременности без вреда для мамы и малыша

Прибавка веса в 10–14 кг при беременности — явление совершенно нормальное. Однако, если беременная поправляется слишком быстро, это может негативно сказаться на здоровье будущей мамы и ребенка.

Беременность — особенное время в жизни каждой женщины. Все мысли направлены на успешное вынашивание, а действия обусловлены новым состоянием организма. Зачастую даже самые дисциплинированные из нас решают махнуть рукой на запреты и, так сказать, оторваться по полной, оправдывая переедание и лень потребностями растущего в животе человечка.

Расплата за такое легкомыслие наступает довольно быстро в виде неконтролируемого набора веса, отдышки, отеков и повышенного артериального давления. Чтобы избежать этих неприятных последствий, не стоит слишком расслабляться и терять бдительность. Пользу малышу принесут правильное питание и легкие физические нагрузки, а не очередные пирожные на диване перед телевизором.

Допустимая прибавка веса при беременности

Наверное, каждая женщина, узнав о своем интересном положении, задается вопросом, сколько килограммов можно набрать за беременность. Акушеры-гинекологи называют безопасным интервал от 7 до 15 кг. Более точные цифры зависят от индивидуальных физических параметров и исходного веса до начала гестации. Дамы весомых достоинств, как правило, набирают меньше, чем их более субтильные подруги.

Нормальная прибавка в весе складывается из следующих факторов:

вес околоплодных вод в последнем триместре составляет в норме от 500 г до 1 кг;

плацента весит примерно 500 г;

увеличение матки и молочных желез — еще + 2 кг;

новорожденный весит в среднем 3,5 кг;

размер жировой прослойки на животе, предназначенной для обеспечения дополнительной защиты плода в утробе, равняется 1-1,5 см.

Если беременность многоплодная — все значения увеличиваются минимум в два раза.

Чем опасен избыточный вес

Лишний вес не идет на пользу абсолютно никому. И дело не только и не столько во внешнем виде, сколько в состоянии здоровья и общем самочувствии. Когда речь идет о периоде вынашивания ребенка, резкое увеличение массы тела может быть очень опасным и привести к нежелательным последствиям:

возрастает риск гестационного диабета, который чреват такими осложнениями, как преэклампсия и преждевременные роды;

повышается нагрузка на позвоночник, что приводит к болям в спине и ногах;

жидкость задерживается в организме, вызывая отеки и повышение давления;

рост показателей белка в моче опасен для почек;

возможно появление проблем со стулом и геморроя.

Согласитесь, все перечисленное является весомым доводом, чтобы пересмотреть свое питание и образ жизни. Итак, что же нельзя есть во время беременности.

Запрещенные продукты

В целом, от этих «вредностей» лучше воздерживаться всегда, а уж во время беременности — особенно:

мучное и сладкое — исключение составляют макароны из твердых сортов пшеницы не чаще один-два раз в неделю;

фастфуд;

жирное и жареное на масле;

соленое — потребление соли необходимо свести к минимуму, чтобы избежать отеков;

переработанное мясо (колбаса, сосиски, копчености и т. д.);

газировка и сладкие пакетированные соки;

крепкий кофе — напиток вызывает жажду, а лишняя жидкость — отеки;

вредные закуски вроде чипсов и сухариков — снеки практически не содержат натуральных ингредиентов и могут навредить малышу, кроме того, в них очень много соли;

алкоголь — думаем, любому нормальному человеку понятно, что беременность и спиртное не совместимы, в первую очередь из-за риска развития аномалий плода.

Как питаться при беременности

Если женщина ждет ребенка, это вовсе не значит, что ей нужно начинать есть за двоих. В этом деле важно не количество, а качество. Сбалансированный рацион, состоящий из большого количества овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, рыбы и нежирного мяса, обеспечит будущую маму и малыша всем необходимым.

Простые рекомендации помогут хорошо себя чувствовать и держать вес под контролем.

Суточная калорийность не должна превышать 2500 ккал. Питайтесь часто, но следите за размерами порций. Из-за стола лучше выходить слегка голодной. Ни в коем случае не голодайте. Готовьте на пару, варите и запекайте пищу. Сладости замените на мед, если нет аллергии. Иногда разрешается побаловать себя кусочком горького шоколада. Этот продукт способствует повышению настроения и стимуляции мозговой деятельности. Обязательно включайте в меню орехи, богатые клетчаткой овощи, творог, морепродукты и морскую рыбу — она особенно богата полезными жирными кислотами. Соблюдайте питьевой режим. Перед завтраком выпивайте стакан негазированной воды с пару каплями сока лимона. На ранних сроках этот напиток облегчит состояние при токсикозе.

Движение — это жизнь!

Активные тренировки на время беременности исключаются, но умеренные физические нагрузки помогут оставаться в форме. Делимся комплексом упражнений, которые можно выполнять в любом триместре.

Беременная женщина несет ответственность не только за себя, но и за жизнь еще нерожденного человека. Лишний вес отрицательно сказывается на здоровье обоих, поэтому так важно держать себя в форме. Правильное питание, прогулки и зарядка — залог прекрасного самочувствия. Легкой беременности и родов!