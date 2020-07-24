Ученые из США выяснили, влияет ли любовь на уровень счастья

Москва, 24 июля. Ученые из Университета Мичигана провели специальное исследование и выяснили, влияют ли на уровень счастья человека любовь и брак.

В проекте приняли участие около 7,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет. При этом 80% участников состояли только в одном браке, у 13% было несколько супругов, а остальные были одинокими.

Людей в ходе исследования попросили оценить уровень своего счастья. Проанализировав ответы, ученые выяснили, что одинокие участники и люди в браке продемонстрировали примерно одинаковые показатели.

«То есть отсутствие любви не влияет на общий уровень счастья», — цитирует Planet Today одного из авторов проекта Мари Пурол.

По ее словам, женатые люди продемонстрировали немного более высокий уровень счастья, однако разница оказалась незначительной. Ученые по итогам исследования констатировали, что любовь вовсе не является гарантией счастливой старости.

Астрологи ранее назвали несколько знаков зодиака, представительницы которых, по их мнению, не останутся в старости одинокими. Специалисты уверяют, что женщины, рожденные под знаками Овна, Тельца, Рака и Весов, в зрелые годы будут окружены любовью и заботой.