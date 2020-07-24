Певица Zivert и украинский радикал Стерненко по-разному объяснили отмену ее шоу в Одессе

Москва, 24 июля. Концерт российской певицы Zivert (Юлии Зиверт), который был запланирован на 24 июля в Одессе, не состоится. Об этом сообщила как сама артистка, так и экс-лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Однако причины отмены шоу они указали разные.

Накануне в своем Instagram Zivert опубликовала пост, в котором с сожалением сообщила украинским фанатам, что концертов для них в ближайшее время не предвидится из-за продления карантина.

«Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты на Украине переносятся на неопределенный срок», — написала она.

Певица подчеркнула, что «пока ситуация диктует свои правила», но пообещала поклонникам встретиться, когда «придет время».

В то же время Стерненко в своем Telegram-канале объяснил, что выступление российской артистки отменили после его обращения в Службу безопасности и Госпогранслужбу Украины. Он пояснил, что сделал это, поскольку в 2018 году Зиверт выступала в Ялте, а в 2019-м — в Симферополе. То, что концерт исполнительницы не состоялся, экс-лидер «Правого сектора» назвал «хорошей новостью».

«Концерт в Киеве, который запланирован на 4 августа, пока не отменили. Но уверен, это вопрос времени», — также отметил радикал.

В Одессе Зиверт должна была петь на открытии летнего театра «Морвокзал», а в Киеве у нее запланирован концерт в пространстве OSOCOR Residence.

Ранее попасть на Украину из-за пандемии не могла другая популярная в России певица — Maruv (Анна Корсун). Однако для нее, в отличие от Zivert, Украина является не просто одной из стран в концертном графике, но и родиной. Исполнительница жаловалась, что национальное консульство предвзято относится к ней.

На Украине нередко отказываются принимать артистов, которые когда-либо выступали в Крыму или других российских регионах, после событий 2014-го года. Несмотря на то, что республика на законных основания воссоединилась с РФ, Киев не оставляет претензий на нее и время от времени строит планы по ее возвращению.

1 Организация запрещена на территории РФ.