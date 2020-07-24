Звезда «Фабрики звезд-1» Катя Шемякина рассказала, как едва не погибла в Сочи

Москва, 24 июля. Российская певица Екатерина Шемякина подробно рассказала о неудачном отпуске на одном из курортов Сочи. На своей странице в социальной сети артистка заметила, что долгожданный отдых на юге России чуть не закончился для нее больничной койкой.

Звезда «Фабрики звезд-1» рассказала, что отправилась в отпуск со своим маленьким сыном Мишей. По словам Шемякиной, они поехали кататься на санях и тюбинге на горнолыжные склоны «Розы Хутор». Во время очередного спуска произошла трагедия — певица на полной скорости влетела в своего сына Мишу, который внезапно выбежал на трассу. В результате происшествия актриса чуть не погибла — из-за удара произошло сотрясение мозга, а на лице образовалась большая гематома. Маленький Миша отделался легким испугом и не пострадал.

«Катание на санях или тюбинге на курорте «Роза Хутор» едва ли не закончилось для нас трагедией. Малыш Миша, спустившись, внезапно выбежал на трассу, и я на всем ходу в него въехала. Счастье, что малыш обошелся легким испугом. Только вот у меня фингал во все лицо, сотрясение мозга и перспектива лежать в номере отеля до самого вылета в Москву», — рассказала Катя Шемякина.

Как пишет «Стархит», певица также сообщила о своем состоянии, заметив, что из-за удара у нее опух глаз, а сотрясение мозга привело к болям в спине и бессоннице. Она обратила внимание, что испытывает серьезное недомогание, а от любых резких звуков ей становиться не по себе. Сейчас Шемякина хочет лишь скорее вернуться домой, чтобы прийти в себя от такого неудачного отпуска.

«Я хочу домой. Хочу видеть свое привычное отражение в зеркале, а не налившийся кровью глаз, обрамленный чудовищным фиолетовым отеком. Из-за лицевых переломов у меня стреляют зубы, мне больно жевать и говорить. С сотрясением мозга я не могу делать привычные для моей шеи спасительные упражнения, из-за чего испытываю постоянные боли в спине. Из-за отеков впервые в жизни ко мне пришла бессонница, а любые громкие звуки вызывают болезненные ощущения», — объяснила певица.

Пользователи Сети и поддержали Шемякину в комментариях под записью. Фанаты делились своими историями с неудачного отпуска, а некоторые просто желали певице крепкого здоровья и выздоровления.

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