Бастрыкин оценил влияние коронавируса на криминогенную обстановку

Москва, 24 июля. Пандемия коронавируса не привела к росту преступности в России. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, за первые пять месяцев 2020 года в нашей стране было зарегистрировано 832 377 преступлений, что на 0,4% меньше, чем в 2019 году.

«Скоординированные правоохранительными органами профилактические меры позволили сократить наиболее опасную — насильственную преступность», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК РФ сообщил, что число убийств в России уменьшилось на 2,2%. Также на 7,6% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что Следственному комитету пришлось работать в непростой обстановке из-за пандемии.

«Перед следователями возникли новые вызовы. Они немедленно реагировали на распространение заведомо ложной информации (фейков) в сети Интернет об эпидемии коронавируса», — рассказал председатель СК.

Бастрыкин сообщил, что следователи также принимали меры, чтобы деньги, выделенные медработникам из федерального центра, дошли до получателей.

«Следователи нацелены на жесткое пресечение нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения», — отметил глава Следственного комитета в интервью «Российской газете».

При этом Бастрыкин назвал и плюсы пандемии. По его словам, Следком перешел к более эффективному формату совещаний по видеосвязи. Кроме того, сотрудники ведомства начали принимать граждан онлайн.

«Я могу оперативно не только потребовать доклад о том или ином происшествии, но и лично понять, насколько руководитель владеет ситуацией о криминогенной обстановке в регионе», — подытожил Бастрыкин.

Ранее глава СК рассказал, какие меры принимаются для обеспечения сотрудников Следственного комитета жильем.