Ходаковский: Украина никогда не считала, что воюет в Донбассе с террористами

Украинский террорист Максим Кривош захватил 21 июля в Луцке автобус с пассажирами. Он потребовал, чтобы 24 чиновника из украинского правительства признали себя террористами во власти. Другое его требование касалось Владимира Зеленского: президент Украины должен был на видео призвать всех посмотреть некий фильм.

Зеленский выполнил это требование и, более того, провел переговоры с террористом.

Между тем, в течение более чем шести лет войны в Донбассе Москва настаивала на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. Однако все это время украинские власти отказываются от непосредственных переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками под предлогом того, что они якобы не ведут переговоров с террористами.

Выходит, Киев, мягко говоря, непоследователен. Или, куда вероятнее, он сам прекрасно понимает, что никаких террористов в Донбассе нет, и отказывается от прямых контактов с народными республиками по совсем иной причине.

На самом деле, Украина никогда по-настоящему не считала, что воюет в Донбассе с террором. Это стало ясно уже в самом начале событий, когда старики и женщины окружили первого руководителя так называемой АТО Василия Крутова и потребовали от него ответа на вопрос: что делает регулярная армия на земле Донбасса и кого она собралась здесь убивать?

Так зачем же Украине понадобилось разгонять миф про «террористов в Донбассе»? Она делала это из пропагандистских соображений: ей очень нужно было обесчеловечить людей, которые воспротивились госперевороту в Киеве 2014 года, чтобы сопротивление не распространилось по всей стране.

Поддерживая эту легенду, Украина и сегодня отказывается от прямого диалога с Донбассом. Но больше всего она боится, что такой диалог поставит нас с ней на одну ступеньку и покажет, что мы вправе выдвигать требования как одна из равноправных сторон конфликта.

Перед лицом двуличного Запада, признавшего законным госпереворот, но отказавшегося признавать наше право на самоопределение, Киеву выгодно изображать свою субъектность ценой всяческой диффамации миллионов жителей Донбасса.

Все это — бенефис лицемерия со стороны Украины. Полностью дискредитировав себя войной с Юго-Востоком, не выполнив главного обещания — прекратить кровопролитие, Зеленский решает задачи самопиара с помощью частных эпизодов, вроде захвата заложников в Луцке.

Вменяемые украинские ресурсы указывают на слишком удачное совпадение: на фоне роста претензий к Зеленскому из-за полного провала политики по Донбассу Луцк подвернулся так вовремя! Уж не рукотворное ли это было происшествие, особенно учитывая спектакль с задержанием Кривоша? И как долго, интересно, проживет в тюрьме арестованный террорист?