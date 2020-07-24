Сергей Груздь: После возобновления авиасообщения путешествовать придется по новым правилам

Большой проблемы в том, что открывается авиасообщение с зарубежными странами, нет. На территории России полеты не прекращались даже во время пандемии. Однако для этого соблюдались особые условия Роспотребнадзора и Росавиации: обязательный масочно-перчаточный режим для пассажиров и персонала, а также температурный контроль.

Налаживать авиасообщение с другими странами — правильная мера. Я не вижу угрозы перемещения россиян в другие страны. Тем более, что в наших самолетах система кондиционирования обеззараживает воздух, что повышает защищенность людей. Тем не менее, в документах Роспотребнадзора все-таки есть указания об обязательном соблюдении масочно-перчаточного режима.

Кроме того, есть определенные меры и ограничения по питанию на борту воздушного судна. Посуда должна быть одноразовой, чтобы не стать источником распространения вируса. Исключением не является даже бизнес-класс. В самом начале пандемии были проведены тщательные проверки, в ходе которых было выявлено некоторое количество нарушений, но многие авиакомпании приняли эти требования к сведению.

Многие спрашивают о правилах рассадки пассажиров в самолетах. Раньше людей рассаживали удаленно, в шахматном порядке, но авиакомпании пришли к выводу, что самолет является одним из самых безопасных видов транспорта, поэтому сейчас рассадка совершается в обычном порядке.

Самое главное — это соблюдать социальную дистанцию в аэропорту. На досмотре, при входе в самолет и при выходе из него. Чтобы люди не приближались друг к другу во время получения билетов, посадочных талонов и прохождения контроля. Это очень важно.

Если полет длится более 3-4 часов, то авиакомпания обязана заменить маски пассажиров. Использованные маски упаковываются в специальные пакеты на борту воздушного судна, и экипаж обязан выдать свежие для всех пассажиров. В туалетах проводится регулярная дезинфекция всех предметов, к которым прикасаются пассажиры.

С помощью видеоаналитики на лентах в аэропортах также осуществляется термоконтроль, что помогает выявить нарушителей, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Находясь в зарубежных странах, наши граждане должны соблюдать меры личной предосторожности. Необходимо руководствоваться местными ограничениями, не стесняться носить маску, а лучше — респиратор не ниже защиты FFP3. Другие средства защиты органов дыхания практически не работают.

И, конечно, ждем иностранных туристов. Но им тоже придется соблюдать все правила.