Производитель рассказал об эффективности «Авифавира» для лечения коронавируса

Москва, 24 июля. Генеральный директор «Кромиса» Андрей Блинов рассказал о производстве и эффективности «Авифавира», предназначенного для лечения коронавируса.

Производство лекарственного препарата началось в Московской области, и на сегодняшний день выпускается до 60 тысяч курсов лечения в месяц, сообщил Блинов.

По его словам, препарат уже поставляется в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, также заключены договоры о поставках лекарственного средства в несколько стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Это основные страны, которые заинтересованы в закупке лекарственного препарата», — сказал генеральный директор «Кромиса» в интервью телеканалу 360.

Именно на территории этих стран наблюдается вспышки и рост заболеваемости. Государства обратились к российской компании, чтобы получить лекарство и вывести его на внутренний рынок.

Эффективность препарата доказана в клиническом исследовании с участием нескольких сотен пациентов, которое еще продолжается. Полученные данные показали, что при своевременном применении препарата уже на четвертый день наступает облегчение симптомов.

По словам Блинова, у препарата есть противопоказания к применению — беременность и планирование семьи.

«При приеме препарата и в течение трех месяцев после него необходимо пользоваться методами барьерной контрацепции. Это презервативы и спермицидные смазки», — указал он.

«Авифавир» предназначен для применения в стационаре под наблюдением врача — приобрести его в аптеках пока нельзя, пишет Infox.ru.