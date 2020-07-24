В ДНР отреагировали на требование Украины расшифровать Минские соглашения

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о необходимости выполнения «Минска», Киев продолжает транслировать риторику ненависти. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.

Украина хочет расшифровку

Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы узнаем или будем видеть ― в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем делать, кто ответственный. <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», ― заявил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в офисе президента и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты.

Риторика ненависти

Олег Онопко отметил, что не так давно Минским соглашениям исполнилось уже пять лет. Все эти годы Украина демонстративно игнорирует свою часть договоренностей, нарушает даже самые очевидные пункты — не прекращает обстрелы, продолжает блокаду, ведет активную диверсионную и террористическую деятельность в Донбассе.

«И теперь от главы украинского государства звучат такие одиозные заявления… Непонятно, какой именно расшифровки желает Зеленский. Что ему неясно в таких простых словах, как «прекращение обстрелов», «отвод вооружения», «обмен пленными»? Здесь нет и не может быть никаких разночтений. Очевидно, что эти заявления делаются с одной лишь целью — продолжение саботажа Минских соглашений», — пояснил Олег Онопко.

По словам политика, Украина последовательно идет по пути эскалации конфликта, не выполняет политическую часть договоренностей, дискриминирует русскоязычное население на своей территории. Все это происходит при молчаливой поддержке Запада. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о необходимости выполнения минских договоренностей, Киев продолжает транслировать риторику ненависти и стоять на человеконенавистнических позициях в отношении жителей Донбасса.

«Пока от первых лиц государства Украины исходят такие заявления, говорить о мирном урегулировании конфликта не приходится. Официальный Киев делает все, чтобы война продолжалась. От этого во многом зависит политическая карьера ряда ключевых фигур украинского политикума. Поэтому убежден, что процессы саботажа «Минска» продолжатся и в будущем», — заключил Олег Онопко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.