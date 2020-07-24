Росстат рассказал, в каких регионах чаще всего рождаются двойняшки

Москва, 24 июля. Более 18 тысяч женщин в России в 2019 году родили двойняшек. Об этом рассказали в Росстате и назвали регионы-лидеры по этому показателю.

Оказалось, что в прошлом году чаще всего двойняшки рождались в Москве — свыше 1,8 тысячи родов. Далее по списку идут Санкт-Петербург (965 случаев) и Подмосковье (878).

В первой десятке оказались также Краснодарский край (752), Свердловская и Тюменская области (694 и 597 случаев соответственно), Башкирия (537), Татарстан (527), Челябинская и Ростовская области (481 и 461).

Кроме того, как пишет «Ридус», в России в 2019 году произошло 242 случая родов с тройнями. Еще пять россиянок за одну беременность стали мамами четырех и более детей.

Ранее репродуктолог Владислав Корсак рассказал, что в России с каждым годом увеличивается количество циклов ЭКО (160 тысяч в 2018 году против 3,6 тысячи в 1995 году). По его словам, такие показатели связаны не с ростом заболеваемости, а с улучшением доступности процедуры. В среднем одна процедура обходится в 120–150 тысяч рублей, но сделать ЭКО можно и по полису ОМС. Корсак уточнил, что объем финансирования в данном случае зависит от региона.